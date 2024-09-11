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Какие сделки нельзя удостоверять простой электронной подписью

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 09:00 Фото: freepik
Министр цифрового развития приказом от 2 сентября 2024 года утвердил перечень сделок, которые не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи, сообщает Zakon.kz.

В перечень включили:

  • сделки, совершаемые в соответствии с требованиями закона "О государственных закупках";
  • сделки, совершаемые в рамках создания, сопровождения, внедрения объектов информатизации, владельцем, которых является государство, а также негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационной системой государственного органа;
  • сделки с субъектами квазигосударственного сектора;
  • сделки, связанные с выполнением государственных заданий;
  • сделки (договоры) по купле/продаже государственного имущества путем прямой адресной продажи;
  • сделки (договоры) по купле/продаже государственного имущества на конкурсе посредством двухэтапных процедур;
  • сделки в сфере оборота лекарственных препаратов, земельных отношений, деятельности оборонных предприятий и критической инфраструктуры.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.

Напомним, что с июля 2024 года при заключении сделок с иностранцами, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами с иностранным участием можно использовать простую электронную подпись.

Простая электронная подпись является электронно-цифровым видом подтверждения подписи лица посредством использования кодов, паролей или иных средств идентификации.

Сделки, удостоверенные простой электронной подписью, равнозначны подписанным документам на бумажных носителях при соблюдении следующих условий:

  • между сторонами сделки достигнуто соглашение в письменной форме об использовании простой электронной подписи при совершении сделок между ними;
  • стороны сделки соглашением между ними в письменной форме признают подлинность и действительность сделок, заключенных между ними посредством простой электронной подписи.

Исключение составляют сделки, для которых обязательно нотариальное удостоверение или государственная регистрация, и сделки, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

Данные нормы будут действовать в рамках пилотного проекта до 1 июля 2026 года.

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