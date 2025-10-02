Изменена типовая форма договора о долевом участии в жилищном строительстве

Приказом министра промышленности и строительства от 26 сентября 2025 года внесены изменения типовую форму договора о долевом участии в жилищном строительстве, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что со 2 января 2026 года:

Дольщик осуществляет платеж в безналичном порядке, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет Уполномоченной компании, и принимает долю при наличии зарегистрированного в установленном законодательством порядке акта приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов.

Указывается, что договор заключается до получения уполномоченной компанией зарегистрированного в установленном законодательством порядке акта приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов.

Основанием для заключения уполномоченной компанией и дольщиком договора в зависимости от способа организации строительства является одно из следующих оснований:

разрешение местного исполнительного органа областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения;

договор о предоставлении гарантии Единого оператора жилищного строительства.

Предусматривается, что дольщик в качестве долевого участия осуществляет платеж в безналичном порядке, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной компании, исходя стоимости за 1 квадратный метр общей площади жилого/нежилого помещения или из расчета за парковочное место.

При изменении фактической площади жилого/нежилого помещения после ввода в эксплуатацию, сторонами в течение 30 календарных дней со дня регистрации технического паспорта, если иное не установлено Договором, выплачивается разница по фактической площади.

Указывается, что стоимость 1 квадратного метра является фиксированной и увеличению не подлежит.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменены правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков.