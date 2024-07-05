Еще один вид лицензии нужно будет получать в сфере образования

Приказом и.о. министра просвещения внесены изменения в Правила оказания госуслуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования".

Теперь лицензия будет выдаваться на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования, в также образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним (детские сады, центры).

Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере образования по предоставлению духовного образования.

Выдают лицензии на деятельность в сфере образования по предоставлению начального образования, основного среднего образования, общего среднего образования, технического и профессионального образования по специальностям, а также военным, специальным учебным заведениям по группам специальностей, послесреднего образования по специальностям, образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним – территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования.

Для получения государственной услуги нужно направить заявление услугодателю через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz и необходимые документы.

Кстати, перечень документов для оформления лицензии также обновлен.

На портале в "личном кабинете" заявителя отобразится статус о принятии заявления (запрос) для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.



Ответственный сотрудник в течение 22 рабочих дней с момента их регистрации проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, и перечня документов, подтверждающих соответствие им,ипроводит разрешительный контроль с посещением заявителя, формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию образовательной деятельности.

Состав и Положение о комиссии утверждаются приказом председателя Комитета.

Комиссия, рассмотрев экспертное заключение, в течении двух рабочих дней принимает решение.

На основании решения комиссии ответственный сотрудник в течение двух рабочих дней формирует электронное решение - лицензию или приложение к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель услугодателя проверяет решение и подписывает с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги заявителя уведомляют о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

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