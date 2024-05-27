Правила выдачи лицензии на образовательную деятельность обновили в Казахстане

Министр просвещения внес изменения в Правила оказания госуслуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования", сообщает Zakon.kz.

В новой редакции правил говорится, что государственная услуга "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования" оказывается Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК и территориальными департаментами комитета.

Комитет по обеспечению качества в сфере образования является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере образования по предоставлению духовного образования.

Территориальные департаменты комитета являются лицензиарами, осуществляющими лицензирование деятельности в сфере образования по предоставлению начального образования, основного среднего образования, общего среднего образования, технического и профессионального образования по специальностям, а также военным, специальным учебным заведениям по группам специальностей, послесреднего образования по специальностям.

Порядок оказания госуслуги

Для получения госуслуги направляется заявление услугодателю через веб-портал электронного правительства www.egov.kz, www.elicense.kz ( портал) и документы.

На портале в личном кабинете услугополучателя отображается статус о принятии заявления (запрос) для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение сотруднику ответственного структурного подразделения.

Сотрудник ответственного структурного подразделения ведомства в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

При представлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя, в личный кабинет заявителя на портале.



При предоставлении полного пакета документов при выдаче лицензии или приложения к ней, переоформлении лицензии или приложения к ней при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения:

в комитете:

ответственный сотрудник в течение 22 рабочих дней с момента их регистрации проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности организаций, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование, и перечня документов, проводит разрешительный контроль с посещением заявителя, формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию образовательной деятельности. Состав и положение о комиссии утверждаются приказом председателя комитета.

Комиссия, рассмотрев экспертное заключение, в течение двух рабочих дней принимает решение.

На основании решения комиссии ответственный сотрудник в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию и/или приложение к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель услугодателя проверяет решение и подписывает с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании госуслуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

Уведомление (извещение) направляется заказным письмом, телефонограммой или телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому устройству сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Заявитель представляет или высказывает возражение по предварительному решению услугодателя в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.



По результатам заслушивания услугодатель принимает решение о выдаче лицензии или приложения к ней, переоформлении лицензии или приложения к ней при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.

в департаментах:

ответственный сотрудник в течение 22 рабочих дней с момента их регистрации проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям, проводит разрешительный контроль с посещением услугополучателя, формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии.

Комиссия, рассмотрев экспертное заключение, в течение двух рабочих дней принимает решение.

На основании решения комиссии ответственный сотрудник в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию или приложение к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель услугодателя проверяет решение и подписывает с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги, услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности заявителю выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

Уведомление (извещение) направляется заказным письмом, телефонограммой или телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому устройству сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Заявитель представляет или высказывает возражение к предварительному решению услугодателя в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.



По результатам заслушивания услугодатель принимает решение о выдаче лицензии или приложения к ней, переоформлении лицензии или приложения к ней при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.

Результат оказания госуслуги направляется в личный кабинет заявителя на портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Переоформление лицензии или приложения к лицензии осуществляется в случаях:

изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-лицензиата;

перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменения его наименования или юридического адреса;

реорганизации юридического лица-лицензиата;

изменения наименования или места нахождения юридического лица-лицензиата (в случае указания адреса в лицензии);

отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость конкретной лицензии предусмотрена приложением 1 к закону "О разрешениях и уведомлениях";

изменения адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с указанием объектов;

наличия требования о переоформлении в законах РК.

В случае обращения заявителя за переоформлением лицензии или приложения к ней сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение одного рабочего дня с момента регистрации документов рассматривает документы на соответствие требованиям и основаниям переоформления.



По итогам проверки сотрудник в течение двух рабочих дней переоформляет лицензию либо готовит мотивированный отказ в оказании государственной услуги, который подписывается руководителем услугодателя с использованием ЭЦП, и направляется в личный кабинет услугополучателя на портале.

В целом услуга электронная (частично автоматизированная). Оказывается на платной и бесплатной основе в срок до 30 рабочих дней.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (24 мая).