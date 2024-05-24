Новые отделы полиции созданы в Казахстане
Фото: polisia.kz
Принято постановление правительства от 20 мая 2024 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, созданы:
- государственное учреждение "Отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области МВД РК";
- государственное учреждение "Отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК";
- государственное учреждение "Отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК";
- государственное учреждение "Отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай МВД РК";
- государственное учреждение "Отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай МВД РК";
- государственное учреждение "Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай МВД РК".
Установлено, что финансирование вышеуказанных государственных учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК и местном бюджете.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области преобразовано в город Алатау.
28 декабря 2023 года глава государства подписал Указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", согласно которому в Всоточно-Казахстанской области были образованы новые села.
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