Как будут проводить контрольный закуп: утверждены правила

И.о. министра торговли и интеграции приказом от 27 июня 2024 года утвердил Правила организации и проведения контрольного закупа в области технического регулирования, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок организации и проведения контрольного закупа в области технического регулирования (контрольный закуп) в целях выявления факта выпуска в обращение продукции не соответствующей требованиям, установленным нормативными правовыми актами и (или) нормативными документами за исключением продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому, ветеринарно-санитарному, карантинно-фитосанитарному контролю и надзору.

Контрольный закуп с последующим проведением испытаний осуществляется для пресечения и предупреждения угрозы возникновения или причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Контрольный закуп продукции (товаров) подтверждается платежным документом, содержащим информацию о перечне закупленной продукции и наименовании субъекта (объекта) контроля и надзора (фискальный/товарный чек, накладная с оттиском печати) и актом закупа продукции (товара).

В акте закупа указываются:

место и дата составления;

номер и дата решения руководителя территориального подразделения органа контроля и надзора, на основании которого осуществляется контрольный закуп;

должности, фамилии, имена и отчества (при его наличии) должностных лиц территориального подразделения органа контроля и надзора, осуществляющих контрольный закуп;

наименование и место нахождения субъекта (объекта) контроля и надзора, у которого производится контрольный закуп;

должность и фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и/или представителя (уполномоченным лицом/работником) субъекта контроля и надзора;

перечень и количество закупленных образцов продукции с указанием производителя, даты производства, серии (номера) партии, общей стоимости образцов;

вид упаковки и номер печати (пломбы).

Контрольный закуп проводится в следующем порядке:

основание для принятия решения о проведении контрольного закупа;

решение руководителя территориального подразделения органа контроля и надзора о проведении контрольного закупа с уведомлением государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов;

определение наименования продукции (товара), в отношении которой необходимо проведение контрольного закупа, а также сроков его проведения;

проведение испытаний закупленной продукции;

оформление результатов проведения контрольного закупа.

Основанием для принятия решения о проведении контрольного закупа являются:

результаты предварительного анализа;

поступление информации, в том числе из СМИ и социальных сетей, от государств-членов ЕАЭС и других стран, о выявлении факта выпуска в обращение продукции, несоответствующей требованиям документов, установленных законодательством РК в области технического регулирования, иных нормативных правовых актов РК либо решений ЕАЭС;

информация государственных органов, физических и юридических лиц, о реализации продукции (товара), несоответствующей требованиям нормативных правовых актов в области технического регулирования.

При наличии перечисленных оснований, руководитель территориального подразделения органа контроля и надзора в течение 3 рабочих дней выносит решение о проведении контрольного закупа, с оформлением уведомления о начале проведения контрольного закупа в течение следующего рабочего дня по итогам принятия решения в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

Контрольный закуп проводится без предварительного уведомления субъекта контроля и надзора.

Расходы, связанные с осуществлением контрольного закупа и проведением испытаний закупленной продукции, осуществляются за счет бюджетных средств.

Количество (объем) закупаемых образцов продукции (товаров) определяется должностными лицами органа контроля и надзора.

По итогам контрольного закупа должностным лицом органа контроля и надзора составляется акт закупа в трех экземплярах. Все экземпляры акта закупа подписываются должностным лицом, осуществляющим контрольный закуп, и руководителем и/или представителем (уполномоченным лицом/работником) субъекта контроля и надзора.

По одному экземпляру акта закупа остается у субъекта контроля и надзора и должностного лица органа контроля и надзора.

Один экземпляр акта закупа вместе с образцами продукции по итогам контрольного закупа направляется в аккредитованную лабораторию, выбранную в соответствии с законодательством РК о государственных закупках для проведения испытаний.

После завершения закупа продукции должностное лицо органа контроля и надзора объявляет субъекту контроля и надзора о проведении контрольной закупки и предъявляет руководителю и/или представителю (уполномоченному лицу/работнику) субъекта (объекта) контроля и надзора служебное удостоверение и решение о проведении контрольного закупа на бумажном носителе либо в форме электронного документа и вручает акт закупа.

Если руководитель или представитель субъекта контроля и надзора отказывается подписывать акт закупа, в него вносится соответствующая запись (может осуществляться видеозапись, фиксирующая факт отказа от подписания акта закупа). Акт закупа и копия решения о проведении контрольного закупа направляется по юридическому адресу по месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора письмом с уведомлением о его вручении и считается врученным с момента направления письма.

Отказ от подписания акта закупа не является основанием для его непроведения.

Закупленные образцы продукции укомплектовывают, упаковывают и опломбируют на территории субъекта контроля и надзора в присутствии руководителя или представителя субъекта контроля и надзора.

Транспортировка образцов продукции в лабораторию осуществляется органом контроля и надзора самостоятельно или юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем, выбранным в соответствии с законодательством РК о государственных закупках.

Для проведения независимого испытания субъект контроля и надзора по своей инициативе хранит на объекте контрольный образец продукции из той же партии продукции, из которой был отобран образец при проведении контрольного закупа.

Образец должен хранится на объекте в условиях, установленных производителем продукции в течение необходимого срока для получения результатов контрольного закупа.

Ответственность за принятие решения об оставлении контрольного образца и его хранение несет руководитель субъекта контроля и надзора или уполномоченное им лицо.

Испытания проводятся в необходимые сроки, установленные нормативной документацией на методы исследований, но не превышают 10 рабочих дней.

По результатам контрольного закупа составляется акт о результатах контрольного закупа продукции.

В акте указываются:

дата, время и место составления акта;

наименование органа контроля и надзора;

дата и номер решения о проведении контрольного закупа на основании которого проведен контрольный закуп;

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) контрольный закуп;

наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении контрольного закупа;

дата, место и период проведения контрольного закупа;

сведения о результатах контрольного закупа, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах контрольного закупа продукции представителей субъекта контроля и надзора, а также лиц, присутствовавших при проведении контрольного закупа, их подписи или отказ от подписи;

подпись должностного лица, проводившего контрольный закуп.

Результаты проведения испытания продукции подтверждаются протоколом испытаний на продукцию.

Субъекту контроля и надзора, в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения протоколов, направляются акт о результатах контрольного закупа продукции и копии протоколов. Моментом завершения контрольного закупа считается день вынесения акта о результатах контрольного закупа продукции. Акт о результатах контрольного закупа продукции выносится не позднее 30 календарных дней со дня составления акта контрольного закупа.

По итогам результатов испытаний образцов продукции в случаях выявления нарушений требований законодательства РК в области технического регулирования, представляющих опасность для жизни, здоровья человека и среды обитания, орган контроля и надзора может применить меры оперативного реагирования в виде изъятия продукции.

При этом меры оперативного реагирования применяются только в отношении нарушений требований, установленных в проверочных листах.

Для информирования населения о возможных рисках продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, уполномоченный орган в области технического регулирования размещает информацию на интернет-ресурсе.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2024 года.

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