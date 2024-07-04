Как будут проводить контрольный закуп: утверждены правила
Правила определяют порядок организации и проведения контрольного закупа в области технического регулирования (контрольный закуп) в целях выявления факта выпуска в обращение продукции не соответствующей требованиям, установленным нормативными правовыми актами и (или) нормативными документами за исключением продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому, ветеринарно-санитарному, карантинно-фитосанитарному контролю и надзору.
Контрольный закуп с последующим проведением испытаний осуществляется для пресечения и предупреждения угрозы возникновения или причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства.
Контрольный закуп продукции (товаров) подтверждается платежным документом, содержащим информацию о перечне закупленной продукции и наименовании субъекта (объекта) контроля и надзора (фискальный/товарный чек, накладная с оттиском печати) и актом закупа продукции (товара).
В акте закупа указываются:
- место и дата составления;
- номер и дата решения руководителя территориального подразделения органа контроля и надзора, на основании которого осуществляется контрольный закуп;
- должности, фамилии, имена и отчества (при его наличии) должностных лиц территориального подразделения органа контроля и надзора, осуществляющих контрольный закуп;
- наименование и место нахождения субъекта (объекта) контроля и надзора, у которого производится контрольный закуп;
- должность и фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и/или представителя (уполномоченным лицом/работником) субъекта контроля и надзора;
- перечень и количество закупленных образцов продукции с указанием производителя, даты производства, серии (номера) партии, общей стоимости образцов;
- вид упаковки и номер печати (пломбы).
Контрольный закуп проводится в следующем порядке:
- основание для принятия решения о проведении контрольного закупа;
- решение руководителя территориального подразделения органа контроля и надзора о проведении контрольного закупа с уведомлением государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов;
- определение наименования продукции (товара), в отношении которой необходимо проведение контрольного закупа, а также сроков его проведения;
- проведение испытаний закупленной продукции;
- оформление результатов проведения контрольного закупа.
Основанием для принятия решения о проведении контрольного закупа являются:
- результаты предварительного анализа;
- поступление информации, в том числе из СМИ и социальных сетей, от государств-членов ЕАЭС и других стран, о выявлении факта выпуска в обращение продукции, несоответствующей требованиям документов, установленных законодательством РК в области технического регулирования, иных нормативных правовых актов РК либо решений ЕАЭС;
- информация государственных органов, физических и юридических лиц, о реализации продукции (товара), несоответствующей требованиям нормативных правовых актов в области технического регулирования.
При наличии перечисленных оснований, руководитель территориального подразделения органа контроля и надзора в течение 3 рабочих дней выносит решение о проведении контрольного закупа, с оформлением уведомления о начале проведения контрольного закупа в течение следующего рабочего дня по итогам принятия решения в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.
Контрольный закуп проводится без предварительного уведомления субъекта контроля и надзора.
Расходы, связанные с осуществлением контрольного закупа и проведением испытаний закупленной продукции, осуществляются за счет бюджетных средств.
Количество (объем) закупаемых образцов продукции (товаров) определяется должностными лицами органа контроля и надзора.
По итогам контрольного закупа должностным лицом органа контроля и надзора составляется акт закупа в трех экземплярах. Все экземпляры акта закупа подписываются должностным лицом, осуществляющим контрольный закуп, и руководителем и/или представителем (уполномоченным лицом/работником) субъекта контроля и надзора.
По одному экземпляру акта закупа остается у субъекта контроля и надзора и должностного лица органа контроля и надзора.
Один экземпляр акта закупа вместе с образцами продукции по итогам контрольного закупа направляется в аккредитованную лабораторию, выбранную в соответствии с законодательством РК о государственных закупках для проведения испытаний.
После завершения закупа продукции должностное лицо органа контроля и надзора объявляет субъекту контроля и надзора о проведении контрольной закупки и предъявляет руководителю и/или представителю (уполномоченному лицу/работнику) субъекта (объекта) контроля и надзора служебное удостоверение и решение о проведении контрольного закупа на бумажном носителе либо в форме электронного документа и вручает акт закупа.
Если руководитель или представитель субъекта контроля и надзора отказывается подписывать акт закупа, в него вносится соответствующая запись (может осуществляться видеозапись, фиксирующая факт отказа от подписания акта закупа). Акт закупа и копия решения о проведении контрольного закупа направляется по юридическому адресу по месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора письмом с уведомлением о его вручении и считается врученным с момента направления письма.
Отказ от подписания акта закупа не является основанием для его непроведения.
Закупленные образцы продукции укомплектовывают, упаковывают и опломбируют на территории субъекта контроля и надзора в присутствии руководителя или представителя субъекта контроля и надзора.
Транспортировка образцов продукции в лабораторию осуществляется органом контроля и надзора самостоятельно или юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем, выбранным в соответствии с законодательством РК о государственных закупках.
Для проведения независимого испытания субъект контроля и надзора по своей инициативе хранит на объекте контрольный образец продукции из той же партии продукции, из которой был отобран образец при проведении контрольного закупа.
Образец должен хранится на объекте в условиях, установленных производителем продукции в течение необходимого срока для получения результатов контрольного закупа.
Ответственность за принятие решения об оставлении контрольного образца и его хранение несет руководитель субъекта контроля и надзора или уполномоченное им лицо.
Испытания проводятся в необходимые сроки, установленные нормативной документацией на методы исследований, но не превышают 10 рабочих дней.
По результатам контрольного закупа составляется акт о результатах контрольного закупа продукции.
В акте указываются:
- дата, время и место составления акта;
- наименование органа контроля и надзора;
- дата и номер решения о проведении контрольного закупа на основании которого проведен контрольный закуп;
- фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) контрольный закуп;
- наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении контрольного закупа;
- дата, место и период проведения контрольного закупа;
- сведения о результатах контрольного закупа, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;
- наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах контрольного закупа продукции представителей субъекта контроля и надзора, а также лиц, присутствовавших при проведении контрольного закупа, их подписи или отказ от подписи;
- подпись должностного лица, проводившего контрольный закуп.
Результаты проведения испытания продукции подтверждаются протоколом испытаний на продукцию.
Субъекту контроля и надзора, в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения протоколов, направляются акт о результатах контрольного закупа продукции и копии протоколов. Моментом завершения контрольного закупа считается день вынесения акта о результатах контрольного закупа продукции. Акт о результатах контрольного закупа продукции выносится не позднее 30 календарных дней со дня составления акта контрольного закупа.
По итогам результатов испытаний образцов продукции в случаях выявления нарушений требований законодательства РК в области технического регулирования, представляющих опасность для жизни, здоровья человека и среды обитания, орган контроля и надзора может применить меры оперативного реагирования в виде изъятия продукции.
При этом меры оперативного реагирования применяются только в отношении нарушений требований, установленных в проверочных листах.
Для информирования населения о возможных рисках продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, уполномоченный орган в области технического регулирования размещает информацию на интернет-ресурсе.
Приказ вводится в действие с 14 июля 2024 года.
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