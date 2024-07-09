Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан назначит своего представителя секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 10:34 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило постановление правительства "О назначении главы постоянного представительства постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан (Национального секретаря)", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Айсина Алмаза Нурлановича главой постоянного представительства постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан (Национальным секретарем)", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел РК предписано уведомить постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА о принятом решении.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 июля.

8 сентября 1998 года в Баку главами правительств Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана и их полномочные представители подписали "Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия".

На основании подписания Основного многостороннего соглашения в 1998 году на Саммите "Восстановление Исторического Шелкового пути" были разработаны институциональные структуры, предназначенные для осуществления целей ОМС:

В 2000 году состоялось первое заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА (МПК), созданной на основе ОМС для регулирования проблем, связанных с реализацией и применением положений Основного соглашения. Начиная с 2001 года в качестве исполнительного органа МПК в Баку функционирует Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА.

Межправительственная комиссия ТРАСЕКА:

  • состоит из высокопоставленных должностных лиц государства или их уполномоченных лиц, обычно из заместителей премьер-министров, ответственных за транспорт, министров транспорта или иностранных дел.
  • руководит, направляет и принимает решения по ежегодным планам действий, дополнениям к ОМС, задачам рабочих групп и рекомендациям и другим мероприятиям /темам, имеющим отношение к ТРАСЕКА
  • принимает принципиальные решения с согласия всех сторон, в определенных случаях пешения могут быть приняты большинством.

Читайте также

Студенты, образование, абитуриенты, вуз, университет, выпускники
Национальный день книги появился в Казахстане
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство транспорта РК Правительство РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Исабекова
Макпал Исабекова опубликовала фото новорожденной дочери
В Казахстане официально запретили продажу энергетиков лицам младше 21 года
В Казахстане официально запретили продажу энергетиков лицам младше 21 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: