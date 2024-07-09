Казахстан назначит своего представителя секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА

Министерство транспорта подготовило постановление правительства "О назначении главы постоянного представительства постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан (Национального секретаря)", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Айсина Алмаза Нурлановича главой постоянного представительства постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан (Национальным секретарем)", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел РК предписано уведомить постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА о принятом решении.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 июля.

8 сентября 1998 года в Баку главами правительств Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана и их полномочные представители подписали "Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия".

На основании подписания Основного многостороннего соглашения в 1998 году на Саммите "Восстановление Исторического Шелкового пути" были разработаны институциональные структуры, предназначенные для осуществления целей ОМС:

В 2000 году состоялось первое заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА (МПК), созданной на основе ОМС для регулирования проблем, связанных с реализацией и применением положений Основного соглашения. Начиная с 2001 года в качестве исполнительного органа МПК в Баку функционирует Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА.

Межправительственная комиссия ТРАСЕКА:



состоит из высокопоставленных должностных лиц государства или их уполномоченных лиц, обычно из заместителей премьер-министров, ответственных за транспорт, министров транспорта или иностранных дел.

руководит, направляет и принимает решения по ежегодным планам действий, дополнениям к ОМС, задачам рабочих групп и рекомендациям и другим мероприятиям /темам, имеющим отношение к ТРАСЕКА



принимает принципиальные решения с согласия всех сторон, в определенных случаях пешения могут быть приняты большинством.