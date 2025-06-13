По каким критериям будут определять потенциал населенных пунктов

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 10 июня 2025 года утверждены критерии для определения потенциала сельских населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Критерии подразделяются на 4 блока: экономический, инфраструктурный, демографический и геопространственный, которые включают 27 совокупных показателя.

Экономический блок

Земельные ресурсы: пашня, пастбища, сенокосы.

Деловая активность:

- количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства;

- количество хозяйствующих субъектов несельскохозяйственного бизнеса;

- наличие промышленного производства (либо крупного базового предприятия).

Численность наемных работников.

Степень удаленности от рынков сбыта.

Развитие переработки сельхозпродукции.

Потенциал хозяйств населения (товарная масса).

Централизованное водоснабжение.

Протяженность до автомобильной дороги областного и/или республиканского значения.

Внутрипоселковые дороги.

Дошкольные и школьные учреждения.

Медицинские учреждения.

Мобильная связь.

Широкополосный доступ в интернет.

Демографический блок

Численность населения.

Миграция населения.

Долгосрочный потенциал населения: доля молодого (15-34 лет) населения от общей численности населения.

Геопространственный блок

Туристические зоны.

Экологические зоны.

Приграничные сельские населенные пункты.

Основной целью Критериев для определения потенциала социально-экономического развития сельских населенных пунктов является определение опорных сельских населенных пунктов (СНП), которые рассматриваются в рамках кластеров, а также близлежащих (спутниковых) и приграничных СНП.

Опорный СНП – благоустроенный сельский населенный пункт, в котором создается инфраструктура для обеспечения государственными и социальными услугами проживающему в нем населению и жителям прилегающих территорий.

Расстояние по формированию кластеров составляет 15 километров для густонаселенных регионов (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области) и 25 километров для средненаселенных регионов (области Абай, Жетiсу, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Ұлытау).

С учетом приоритетов социально-демографического развития при оценке потенциала СНП каждому из показателей установлен вес, который характеризует их значимость в сумме совокупного количества баллов. Наибольший вес имеют показатели экономического блока – суммарный наивысший балл 40, показатели инфраструктурного блока – 30 баллов, показатели демографического блока – 25 баллов, геопространственный блок – ± 5 баллов.

Источниками информации для проведения комплексной оценки уровня социально-экономического развития СНП является:

данные общегосударственных статистических наблюдений;

информация, полученная от местных исполнительных органов;

данные ведомственных статистических наблюдений;

результаты социологических опросов.

На основании совокупной суммы баллов СНП группируются и подразделяются на следующие категории:

СНП с высоким и средним потенциалом развития:

опорные СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – от 60 баллов;

опорные СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – от 50 баллов;

СНП с низким потенциалом развития:

СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – менее 60 баллов;

СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – менее 50 баллов.

Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года.