По каким критериям будут определять потенциал населенных пунктов
Критерии подразделяются на 4 блока: экономический, инфраструктурный, демографический и геопространственный, которые включают 27 совокупных показателя.
Экономический блок
- Земельные ресурсы: пашня, пастбища, сенокосы.
- Деловая активность:
- количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства;
- количество хозяйствующих субъектов несельскохозяйственного бизнеса;
- наличие промышленного производства (либо крупного базового предприятия).
- Численность наемных работников.
- Степень удаленности от рынков сбыта.
- Развитие переработки сельхозпродукции.
- Потенциал хозяйств населения (товарная масса).
- Централизованное водоснабжение.
- Протяженность до автомобильной дороги областного и/или республиканского значения.
- Внутрипоселковые дороги.
- Дошкольные и школьные учреждения.
- Медицинские учреждения.
- Мобильная связь.
- Широкополосный доступ в интернет.
Демографический блок
- Численность населения.
- Миграция населения.
- Долгосрочный потенциал населения: доля молодого (15-34 лет) населения от общей численности населения.
Геопространственный блок
- Туристические зоны.
- Экологические зоны.
- Приграничные сельские населенные пункты.
Основной целью Критериев для определения потенциала социально-экономического развития сельских населенных пунктов является определение опорных сельских населенных пунктов (СНП), которые рассматриваются в рамках кластеров, а также близлежащих (спутниковых) и приграничных СНП.
Опорный СНП – благоустроенный сельский населенный пункт, в котором создается инфраструктура для обеспечения государственными и социальными услугами проживающему в нем населению и жителям прилегающих территорий.
Расстояние по формированию кластеров составляет 15 километров для густонаселенных регионов (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области) и 25 километров для средненаселенных регионов (области Абай, Жетiсу, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Ұлытау).
С учетом приоритетов социально-демографического развития при оценке потенциала СНП каждому из показателей установлен вес, который характеризует их значимость в сумме совокупного количества баллов. Наибольший вес имеют показатели экономического блока – суммарный наивысший балл 40, показатели инфраструктурного блока – 30 баллов, показатели демографического блока – 25 баллов, геопространственный блок – ± 5 баллов.
Источниками информации для проведения комплексной оценки уровня социально-экономического развития СНП является:
- данные общегосударственных статистических наблюдений;
- информация, полученная от местных исполнительных органов;
- данные ведомственных статистических наблюдений;
- результаты социологических опросов.
На основании совокупной суммы баллов СНП группируются и подразделяются на следующие категории:
СНП с высоким и средним потенциалом развития:
- опорные СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – от 60 баллов;
- опорные СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – от 50 баллов;
СНП с низким потенциалом развития:
- СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – менее 60 баллов;
- СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – менее 50 баллов.
Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года.