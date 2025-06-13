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Право

По каким критериям будут определять потенциал населенных пунктов

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 10:50 Фото: pexels
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 10 июня 2025 года утверждены критерии для определения потенциала сельских населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Критерии подразделяются на 4 блока: экономический, инфраструктурный, демографический и геопространственный, которые включают 27 совокупных показателя.

Экономический блок

  • Земельные ресурсы: пашня, пастбища, сенокосы.
  • Деловая активность:

- количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства;

- количество хозяйствующих субъектов несельскохозяйственного бизнеса;

- наличие промышленного производства (либо крупного базового предприятия).

  • Численность наемных работников.
  • Степень удаленности от рынков сбыта.
  • Развитие переработки сельхозпродукции.
  • Потенциал хозяйств населения (товарная масса).
  • Централизованное водоснабжение.
  • Протяженность до автомобильной дороги областного и/или республиканского значения.
  • Внутрипоселковые дороги.
  • Дошкольные и школьные учреждения.
  • Медицинские учреждения.
  • Мобильная связь.
  • Широкополосный доступ в интернет.

Демографический блок

  • Численность населения.
  • Миграция населения.
  • Долгосрочный потенциал населения: доля молодого (15-34 лет) населения от общей численности населения.

Геопространственный блок

  • Туристические зоны.
  • Экологические зоны.
  • Приграничные сельские населенные пункты.

Основной целью Критериев для определения потенциала социально-экономического развития сельских населенных пунктов является определение опорных сельских населенных пунктов (СНП), которые рассматриваются в рамках кластеров, а также близлежащих (спутниковых) и приграничных СНП.

Опорный СНП – благоустроенный сельский населенный пункт, в котором создается инфраструктура для обеспечения государственными и социальными услугами проживающему в нем населению и жителям прилегающих территорий.

Расстояние по формированию кластеров составляет 15 километров для густонаселенных регионов (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области) и 25 километров для средненаселенных регионов (области Абай, Жетiсу, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Ұлытау).

С учетом приоритетов социально-демографического развития при оценке потенциала СНП каждому из показателей установлен вес, который характеризует их значимость в сумме совокупного количества баллов. Наибольший вес имеют показатели экономического блока – суммарный наивысший балл 40, показатели инфраструктурного блока – 30 баллов, показатели демографического блока – 25 баллов, геопространственный блок – ± 5 баллов.

Источниками информации для проведения комплексной оценки уровня социально-экономического развития СНП является:

  • данные общегосударственных статистических наблюдений;
  • информация, полученная от местных исполнительных органов;
  • данные ведомственных статистических наблюдений;
  • результаты социологических опросов.

На основании совокупной суммы баллов СНП группируются и подразделяются на следующие категории:

СНП с высоким и средним потенциалом развития:

  • опорные СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – от 60 баллов;
  • опорные СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – от 50 баллов;

СНП с низким потенциалом развития:

  • СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – менее 60 баллов;
  • СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – менее 50 баллов. 

Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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