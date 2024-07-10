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Законодательство РК

Применение региональной символики: разработаны правила

Применение региональной сиволики: разработаны правила, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 11:03 Фото: primerminister.kz
Министерство культуры и информации подготовило проект типовых правил о разработке региональной символики, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при разработке региональных символик учитываются государственный интерес, национальная традиция, единство народов, геральдический порядок, культурно-исторические, географические, социально-экономические особенности.

При этом:

  • при разработке региональных символик запрещается использование элементов государственных символов, а также изображение религиозных, родовых, племенных знаков;
  • при разработке региональных символик необходимо учитывать исторические и природные особенности, связанные с историей местности и ее развитием;
  • проект региональных символик должен быть новой работой, ранее не использовавшейся и определяющей своей спецификой создания будущие направления местности;
  •  в региональных символиках возможно использование знаков на археологических, архитектурных, бальбальных, знаковых камнях;
  • нет ограничений на использование национально-этнографических элементов (орнаментов) при разработке проекта региональных символики;
  • необходимо учитывать, что региональные символики визуально четкие, объемные, с четким рельефом. Формат создания и используемые цвета не ограничены;.
  •  в региональных символиках официальные наименования должны быть написаны на государственном языке;
  •  при разработке региональных символик не допускается нарушение авторских прав или плагиат;
  •  создателем региональных символик, кроме основного, может быть соавтор (соавторство) от основного автора;.
  • при разработке проекта региональных символик нельзя использовать образы, негативно влияющие на государственную политику, идеологическую позицию, сплоченность страны.

Обязанности местных государственных органов

Местные исполнительные органы выполняют основные задачи, определенные типовыми правилам:

  • вопросы разработки, использования и совершенствования региональных символов рассматриваются компетентными органами административно-территориальных единиц (уполномоченным органом в области использования и пропаганды государственных символов РК);
  • разрабатывает рекомендации по разработке, использованию и совершенствованию региональных символик;
  • дает рекомендации по актуальности, содержанию, общему стилистическому оформлению и художественной значимости региональных символик, в том числе по соответствию приоритетам государственной политики и общегосударственным ценностям;
  • участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам использования региональных символик;
  • проект региональных символик предлагается для рассмотрения на заседании комиссии по государственным символам при акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей;
  • региональные символики, получившие положительное решение комиссии по государственным символам при акимах городов Астана, Алматы, Шымкент и областей, выносятся на рассмотрение Экспертного совета по вопросам государственных символов и геральдических знаков;
  • участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией государственной политики по использованию региональных символики;
  • запрашивает необходимые материалы и документы по использованию региональных символик от государственных органов и организаций, разрабатывает на их основе аналитические материалы и дает рекомендации.

Порядок применения региональных символик

Региональные символики применяются:

  • на культурных, массовых, спортивных, религиозных мероприятиях местного уровня;
  • размещаются в краеведческих музеях городов, областей и районов республиканского значения, информационных, справочных, просветительских, историко-культурных, научных, краеведческих газетах, журналах и порталах, телеканалах, сайтах, указателях на въезде в город, области, района, используется в объектах архитектурной, градостроительной и строительной деятельности городских, областных, районных спортивных мероприятиях, спортивной одежде, мероприятиях общеобразовательных школ, одежде, памятниках;
  • допускается использование региональных символик обозначений в товарных знаках неправительственных организаций, общественных объединений, частных учреждений и местных предпринимателей;
  • допускается использовать на юбилейных медалях и благодарственных письмах, поздравительных и сувенирных изделиях городов и районов республиканского значения, районов, наградах, присуждаемых почетному гражданину области;
  • разрешается для использования в юбилейных медалях и благодарственных письмах республиканского значения городов и областей, районов, в пригласительных письмах, памятных знаках и наградах, присуждаемых почетным гражданам области.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 июля.

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Открытые НПА Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год
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