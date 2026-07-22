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Право

Где можно использовать региональную символику: утверждены правила

использование региональной символики, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:21 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом и.о. министра культуры и информации от 8 июля 2026 года внесены изменения в Правила разработки проекта региональной символики, сообщает Zakon.kz.

Разработка проекта основывается на принципах:

  • укрепления общественного согласия и общенационального единства;
  • соблюдения геральдических знаков;
  • учета национальных традиций, исторических, культурных, природных, географических, социально-экономических особенностей региона.

При разработке проекта запрещается использование изображения Государственного флага и Государственного герба РК, а также изображение религиозных, родовых и племенных знаков.

При разработке проекта учитываются:

проект является новой работой, ранее не использовавшейся и определяющей своей спецификой создание будущего направления развития местности;

  • проект имеет визуальную составляющую, объемное изображение или модель, с четким рельефом;
  • в проекте официальные наименования, надписи и другой текст излагаются на казахском языке;
  • при разработке проекта не допускается нарушение авторских прав или смежных прав, плагиат.

Автором проекта признаются граждане РК. В случае создания проекта несколькими физическими лицами, все они считаются его авторами (соавторами).

При разработке проекта допускается использование национально-этнографических элементов (орнаментов).

Конкурс на разработку проекта включает следующие этапы:

  • размещение местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения объявления о начале приема заявлений на участие в конкурсе;
  • представление заявлений для участия в конкурсе;
  • рассмотрение проектов местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения на соответствие требованиям пункта 6 правил;
  • проведение среди населения столицы, области, города республиканского значения общественных обсуждений по проектам;
  • рассмотрение проектов Экспертным советом;
  • утверждение проекта маслихатом.

Объявление о начале приема заявлений на участие в конкурсе размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа не позднее чем за три месяца до завершения конкурса.

Заявление на участие в конкурсе принимается на казахском и русском языках и содержит описание проекта.

Срок рассмотрения заявлений местным исполнительным органом составляет 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов.

Проекты, представленные на конкурс, отбираются с учетом национальных ценностей и традиций, культурных, туристических, исторических, географических, политических и социально-экономических особенностей республики.

При несоответствии проекта указанным требованиям исполнительным органом выносится мотивированный отказ в принятии заявления.

Заявителю направляется уведомление с приложением предварительного решения об отказе в приеме заявления в срок не позднее чем за пять рабочих дней до его подписания.

Заявителем предоставляется возражение к предварительному решению об отказе в приеме заявления в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.

Со дня окончания срока рассмотрения заявки в течение одного месяца для проектов местным исполнительным органом проводятся общественные обсуждения.

Результаты общественных обсуждений оформляются протоколом.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов со дня завершения общественного обсуждения, рассматриваются на заседании Экспертного совета в течение 25 рабочих дней.

Заключение экспертного совета оформляется протоколом.

Проекты, получившие положительное заключение, утверждаются решением маслихатов в течение 15 рабочих дней.

Допускается использование региональной символики:

  • на культурных, массовых, спортивных, образовательных, религиозных мероприятиях местного уровня;
  • в товарных знаках, эмблеме (символике) неправительственных организаций, общественных объединений, частных учреждений и субъектов предпринимательства, одежде (специальной и спортивной одежде);
  • на юбилейных медалях и благодарственных письмах, поздравительных и сувенирных изделиях, наградах, присуждаемых почетным гражданам столицы, области, города республиканского значения.
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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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