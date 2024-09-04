Республиканскую орфографическую комиссию создадут в Казахстане

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "О Республиканской орфографической комиссии", сообщает Zakon.kz.

"Создать Республиканскую орфографическую комиссию", — говорится в документе.

В состав орфографической комиссии вошли 24 человека:

председатель – вице-министр науки и высшего образования РК;

заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики МНВО РК;

секретарь – руководитель Управления лингвистической работы Комитета языковой политики МНВО РК;

Аитова Нурлыхан Нуруллаевна – доцент АО "Казахский гуманитарно-юридический университет имени М.С. Нарикбаева", кандидат филологических наук (по согласованию);

Алдаш Айманкуль Мырзалиевна – научный сотрудник РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;

Базарбаева Зейнеп Муслимовна – главный научный сотрудник РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", академик Национальной академии наук РК, доктор филологических наук;

Ергалиев Куаныш Советович – профессор НАО "Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлана", кандидат филологических наук;

Ермекова Тыныштык Нурдаулетовна – профессор НАО "Казахский национальный женский педагогический университет", доктор филологических наук;

Жакупов Жантас Алтаевич – профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", доктор филологических наук;

Жалмаханов Шапагат Шарапатович – профессор НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова", доктор филологических наук;

Жубаева Орынай Сагынгалиевна – профессор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;

Калыбаева Каламкас Сейдуллаевна – профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", доктор филологических наук;

Капалбек Бижомарт Сейсенбекович – исполнительный директор ТОО "Институт развития государственного языка" (по согласованию);

Кудеринова Куралай Бимолдаевна – заместитель директора РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;

Карымбаева Кулзинат Мейрамбаевна – заведующая кафедрой "Журналистика и филология" НАО "Таразский университет имени М.Х. Дулати", кандидат филологических наук;

Маралбек Ермухамет – руководитель отдела "Ахметтану" РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор философии (PhD) по специальности "Лингвистика";

Момынова Багдан Катаевна – главный научный сотрудник РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;

Нурдаулетова Бибайша Ильясовна – профессор НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова", доктор филологических наук;

Оспанова Дана Жанабековна – исполняющий обязанности руководителя отдела "Терминологии" НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова", доктор философии (PhD) по специальности "Филология";

Оспанов Едильбай Толеубаевич – заведующий кафедрой "Казахская литература и методика обучения имени С. Кирабаева" НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", кандидат филологических наук;

Салкынбай Анар Бекмырзаевна – профессор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;

Сарсенбай Жанат Асылхановна – старший преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор философии (PhD) по специальности "Казахская филология";

Таласпаева Жанар Серкешовна – профессор НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева", кандидат филологических наук;

Фазылжанова Анар Муратовна – директор РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", кандидат филологических наук.

Также утверждено положение о Республиканской орфографической комиссии.

Республиканская орфографическая комиссия является консультативно-совещательным органом при Министерстве науки и высшего образования РК.

Комиссия в своей деятельности следует принципам:

соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;

соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;

соблюдение закона сингармонизма казахского языка;

соблюдение единообразия в написании слов;

соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;

упрощение написания слов;

расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;

дифференциация часто используемых (активная лексика) и выходящих из употребления (пассивная лексика) слов.

Рабочим органом комиссии является Комитет языковой политики МНВО РК.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.

Основными функциями комиссии являются:



выработка предложений и рекомендаций по формированию правил правописания казахского языка, единообразия способов словообразования;

представление на утверждение уполномоченному органу в сфере развития языков проекта правил правописания казахского языка;

разработка требований к составлению и периодичности издания словарей казахского языка;

выработка предложений по формированию списка словарей и справочников казахского языка;

рассмотрение проектов словарей казахского языка, справочных средств на предмет соответствия нормам орфографии при их поступлении;

выработка предложений по вопросам побуквенной передачи текстов и отдельных слов одной графической системы средствами другой графической системы;

информационное сопровождение работы комиссии в средствах массовой информации, Интернете и социальных сетях.

По результатам проведения заседаний комиссии и на основании листов голосования в течение пяти рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем.

Учет и хранение материалов и протокольных решений комиссии с приложением листов голосования осуществляет рабочий орган комиссии.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 сентября.