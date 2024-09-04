Республиканскую орфографическую комиссию создадут в Казахстане
"Создать Республиканскую орфографическую комиссию", — говорится в документе.
В состав орфографической комиссии вошли 24 человека:
- председатель – вице-министр науки и высшего образования РК;
- заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики МНВО РК;
- секретарь – руководитель Управления лингвистической работы Комитета языковой политики МНВО РК;
- Аитова Нурлыхан Нуруллаевна – доцент АО "Казахский гуманитарно-юридический университет имени М.С. Нарикбаева", кандидат филологических наук (по согласованию);
- Алдаш Айманкуль Мырзалиевна – научный сотрудник РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
- Базарбаева Зейнеп Муслимовна – главный научный сотрудник РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", академик Национальной академии наук РК, доктор филологических наук;
- Ергалиев Куаныш Советович – профессор НАО "Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлана", кандидат филологических наук;
- Ермекова Тыныштык Нурдаулетовна – профессор НАО "Казахский национальный женский педагогический университет", доктор филологических наук;
- Жакупов Жантас Алтаевич – профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", доктор филологических наук;
- Жалмаханов Шапагат Шарапатович – профессор НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова", доктор филологических наук;
- Жубаева Орынай Сагынгалиевна – профессор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
- Калыбаева Каламкас Сейдуллаевна – профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", доктор филологических наук;
- Капалбек Бижомарт Сейсенбекович – исполнительный директор ТОО "Институт развития государственного языка" (по согласованию);
- Кудеринова Куралай Бимолдаевна – заместитель директора РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
- Карымбаева Кулзинат Мейрамбаевна – заведующая кафедрой "Журналистика и филология" НАО "Таразский университет имени М.Х. Дулати", кандидат филологических наук;
- Маралбек Ермухамет – руководитель отдела "Ахметтану" РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор философии (PhD) по специальности "Лингвистика";
- Момынова Багдан Катаевна – главный научный сотрудник РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
- Нурдаулетова Бибайша Ильясовна – профессор НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова", доктор филологических наук;
- Оспанова Дана Жанабековна – исполняющий обязанности руководителя отдела "Терминологии" НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова", доктор философии (PhD) по специальности "Филология";
- Оспанов Едильбай Толеубаевич – заведующий кафедрой "Казахская литература и методика обучения имени С. Кирабаева" НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", кандидат филологических наук;
- Салкынбай Анар Бекмырзаевна – профессор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
- Сарсенбай Жанат Асылхановна – старший преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор философии (PhD) по специальности "Казахская филология";
- Таласпаева Жанар Серкешовна – профессор НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева", кандидат филологических наук;
- Фазылжанова Анар Муратовна – директор РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", кандидат филологических наук.
Также утверждено положение о Республиканской орфографической комиссии.
Республиканская орфографическая комиссия является консультативно-совещательным органом при Министерстве науки и высшего образования РК.
Комиссия в своей деятельности следует принципам:
- соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;
- соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;
- соблюдение закона сингармонизма казахского языка;
- соблюдение единообразия в написании слов;
- соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;
- упрощение написания слов;
- расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;
- дифференциация часто используемых (активная лексика) и выходящих из употребления (пассивная лексика) слов.
Рабочим органом комиссии является Комитет языковой политики МНВО РК.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.
Основными функциями комиссии являются:
- выработка предложений и рекомендаций по формированию правил правописания казахского языка, единообразия способов словообразования;
- представление на утверждение уполномоченному органу в сфере развития языков проекта правил правописания казахского языка;
- разработка требований к составлению и периодичности издания словарей казахского языка;
- выработка предложений по формированию списка словарей и справочников казахского языка;
- рассмотрение проектов словарей казахского языка, справочных средств на предмет соответствия нормам орфографии при их поступлении;
- выработка предложений по вопросам побуквенной передачи текстов и отдельных слов одной графической системы средствами другой графической системы;
- информационное сопровождение работы комиссии в средствах массовой информации, Интернете и социальных сетях.
По результатам проведения заседаний комиссии и на основании листов голосования в течение пяти рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем.
Учет и хранение материалов и протокольных решений комиссии с приложением листов голосования осуществляет рабочий орган комиссии.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 сентября.