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Законодательство РК

Республиканскую орфографическую комиссию создадут в Казахстане

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 15:19 Фото: senate.parlam.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "О Республиканской орфографической комиссии", сообщает Zakon.kz.

"Создать Республиканскую орфографическую комиссию", — говорится в документе.

В состав орфографической комиссии вошли 24 человека:

  • председатель – вице-министр науки и высшего образования РК;
  • заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики МНВО РК;
  • секретарь – руководитель Управления лингвистической работы Комитета языковой политики МНВО РК;
  • Аитова Нурлыхан Нуруллаевна – доцент АО "Казахский гуманитарно-юридический университет имени М.С. Нарикбаева", кандидат филологических наук (по согласованию);
  • Алдаш Айманкуль Мырзалиевна – научный сотрудник РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
  • Базарбаева Зейнеп Муслимовна – главный научный сотрудник РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", академик Национальной академии наук РК, доктор филологических наук;
  • Ергалиев Куаныш Советович – профессор НАО "Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлана", кандидат филологических наук;
  • Ермекова Тыныштык Нурдаулетовна – профессор НАО "Казахский национальный женский педагогический университет", доктор филологических наук;
  • Жакупов Жантас Алтаевич – профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", доктор филологических наук;
  • Жалмаханов Шапагат Шарапатович – профессор НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова", доктор филологических наук;
  • Жубаева Орынай Сагынгалиевна – профессор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
  • Калыбаева Каламкас Сейдуллаевна – профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", доктор филологических наук;
  • Капалбек Бижомарт Сейсенбекович – исполнительный директор ТОО "Институт развития государственного языка" (по согласованию);
  • Кудеринова Куралай Бимолдаевна – заместитель директора РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
  • Карымбаева Кулзинат Мейрамбаевна – заведующая кафедрой "Журналистика и филология" НАО "Таразский университет имени М.Х. Дулати", кандидат филологических наук;
  • Маралбек Ермухамет – руководитель отдела "Ахметтану" РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор философии (PhD) по специальности "Лингвистика";
  • Момынова Багдан Катаевна – главный научный сотрудник РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
  • Нурдаулетова Бибайша Ильясовна – профессор НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова", доктор филологических наук;
  • Оспанова Дана Жанабековна – исполняющий обязанности руководителя отдела "Терминологии" НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова", доктор философии (PhD) по специальности "Филология";
  • Оспанов Едильбай Толеубаевич – заведующий кафедрой "Казахская литература и методика обучения имени С. Кирабаева" НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", кандидат филологических наук;
  • Салкынбай Анар Бекмырзаевна – профессор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
  • Сарсенбай Жанат Асылхановна – старший преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор философии (PhD) по специальности "Казахская филология";
  • Таласпаева Жанар Серкешовна – профессор НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева", кандидат филологических наук;
  • Фазылжанова Анар Муратовна – директор РГПП "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", кандидат филологических наук.  

Также утверждено положение о Республиканской орфографической комиссии.

Республиканская орфографическая комиссия является консультативно-совещательным органом при Министерстве науки и высшего образования РК.

Комиссия в своей деятельности следует принципам:

  • соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;
  • соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;
  • соблюдение закона сингармонизма казахского языка;
  • соблюдение единообразия в написании слов;
  • соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;
  • упрощение написания слов;
  • расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;
  • дифференциация часто используемых (активная лексика) и выходящих из употребления (пассивная лексика) слов.

Рабочим органом комиссии является Комитет языковой политики МНВО РК.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.

Основными функциями комиссии являются:

  • выработка предложений и рекомендаций по формированию правил правописания казахского языка, единообразия способов словообразования;
  • представление на утверждение уполномоченному органу в сфере развития языков проекта правил правописания казахского языка;
  • разработка требований к составлению и периодичности издания словарей казахского языка;
  • выработка предложений по формированию списка словарей и справочников казахского языка;
  • рассмотрение проектов словарей казахского языка, справочных средств на предмет соответствия нормам орфографии при их поступлении;
  • выработка предложений по вопросам побуквенной передачи текстов и отдельных слов одной графической системы средствами другой графической системы;
  • информационное сопровождение работы комиссии в средствах массовой информации, Интернете и социальных сетях.

По результатам проведения заседаний комиссии и на основании листов голосования в течение пяти рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем.

Учет и хранение материалов и протокольных решений комиссии с приложением листов голосования осуществляет рабочий орган комиссии.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 сентября.

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