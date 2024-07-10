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Законодательство РК

Токаев подписал закон по совершенствованию системы управления данными и статистики

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 17:02 Фото: freepik
Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации".

Цель введенных изменений – создание правовых основ для совершенствования системы государственной статистики и управления национальными данными в республике.

В рамках поправок определены ключевые направления развития государственной статистики, направленные на оптимизацию процессов сбора, обработки и цифровизации данных.

В частности, вводится понятие "Альтернативные данные", которые будут использоваться в статистической деятельности в дополнение к традиционным административным источникам. Это могут быть данные фискальных чеков, космоснимков, мобильных операторов и т.д., обеспечивающие повышение точности и многократное использование информации.

Дополнения также предусматривают переход от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет, что способствует стратегическому планированию и эффективному использованию ресурсов.

Благодаря активному использованию административных и альтернативных источников данных ожидается сокращение статистической отчетности на 40-50%.

Согласно новым поправкам в закон также введены понятия "Национальные регистры" и "Национальная справочная информация", направленные на упорядочение и стандартизацию данных в рамках электронного правительства. Это даст возможность государственным органам эффективно управлять данными и повысит качество принимаемых решений.

Вместе с тем вводится понятие "Продукт данных", который будет включен в реестр поставщиков данных для обеспечения их распространения собственниками.

"Реформа направлена на снижение отчетной нагрузки на респондентов за счет использования административных и альтернативных источников данных, а также повышения качества национальных данных и их многократного использования. Принятие данного закона стало важным шагом в развитии национальной экосистемы данных, что принесет пользу государственному сектору, бизнесу и гражданам", – пояснил руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев.

Он отметил, что принятые поправки в закон о госстатистике являются ключевым моментом в совершенствовании системы управления данными и статистики, способствующие улучшению статистической отрасли.

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