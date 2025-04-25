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Политика

Токаев подписал закон, запрещающий рекламу букмекерских контор на устройствах сотовой связи

закон, Токаев, подпись, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 15:04 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечено в Telegram-канале Акорды за 25 апреля 2025 года, законом внесены поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О рекламе", "Об игорном бизнесе", "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Первый блок поправок направлен на решение отдельных вопросов в сфере здравоохранения. Специализированная медпомощь в амбулаторных условиях при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний включена в гарантированный государством бесплатный объем медицинской помощи с исключением таких исследований из системы обязательного социального медицинского страхования.

Ряд поправок решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидность.

Вторым блоком поправок установлен запрет рекламы букмекерских контор и тотализаторов путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи, а также на онлайн-платформах. Сужен круг средств массовой информации, которым разрешается реклама букмекерских контор и тотализаторов, которые теперь должны иметь исключительно спортивную направленность. Установлен запрет на участие в азартных играх и (или) пари лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно.

Ранее сообщалось, что у председателя Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева появились два заместителя. Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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