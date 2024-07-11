Границы двух сел изменят в Восточно-Казахстанской области
Фото: amanatpartiasy.kz
Подготовлено совместное решение и постановление акимата и маслихата Уланского района Восточно-Казахстанской области "Об изменении и установлении границ (черты) населенных пунктов Уланского района", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу изменятся границы следующих населенных пунктов Уланского района:
- границы села Ново-Азовое Азовского сельского округа путем включения 877,26 гектара земель сельскохозяйственного назначения Уланского района в границы села Ново-Азовое Азовского сельского установив границы (черту) общей площадью 3184,94 гектаров;
- границы села Новая-Канайка Айыртауского сельского округа путем включения 2424,71 гектара земель сельскохозяйственного назначения Уланского района в границы села Новая-Канайка Айыртауского сельского установив границы (черту) общей площадью 3434,79 гектаров.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.
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