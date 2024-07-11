Границы двух сел изменят в Восточно-Казахстанской области

Фото: amanatpartiasy.kz

Подготовлено совместное решение и постановление акимата и маслихата Уланского района Восточно-Казахстанской области "Об изменении и установлении границ (черты) населенных пунктов Уланского района", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу изменятся границы следующих населенных пунктов Уланского района: границы села Ново-Азовое Азовского сельского округа путем включения 877,26 гектара земель сельскохозяйственного назначения Уланского района в границы села Ново-Азовое Азовского сельского установив границы (черту) общей площадью 3184,94 гектаров;



Азовского сельского округа путем включения 877,26 гектара земель сельскохозяйственного назначения Уланского района в границы села Ново-Азовое Азовского сельского установив границы (черту) общей площадью 3184,94 гектаров; границы села Новая-Канайка Айыртауского сельского округа путем включения 2424,71 гектара земель сельскохозяйственного назначения Уланского района в границы села Новая-Канайка Айыртауского сельского установив границы (черту) общей площадью 3434,79 гектаров. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля. Ранее мы рассказали, по каким критериям в Казахстане будут определять потенциал сельских населенных пунктов. Читайте также В Казахстане изменятся тарифы за посещение нацпарков Правительство обновило комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области

Следите за новостями zakon.kz в: