Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Границы двух сел изменят в Восточно-Казахстанской области

Границы двух сел изменят в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 11:31 Фото: amanatpartiasy.kz
Подготовлено совместное решение и постановление акимата и маслихата Уланского района Восточно-Казахстанской области "Об изменении и установлении границ (черты) населенных пунктов Уланского района", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу изменятся границы следующих населенных пунктов Уланского района:

  • границы села Ново-Азовое Азовского сельского округа путем включения 877,26 гектара земель сельскохозяйственного назначения Уланского района в границы села Ново-Азовое Азовского сельского установив границы (черту) общей площадью 3184,94 гектаров;
  • границы села Новая-Канайка Айыртауского сельского округа путем включения 2424,71 гектара земель сельскохозяйственного назначения Уланского района в границы села Новая-Канайка Айыртауского сельского установив границы (черту) общей площадью 3434,79 гектаров. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.

Ранее мы рассказали, по каким критериям в Казахстане будут определять потенциал сельских населенных пунктов.

Читайте также

В Казахстане изменятся тарифы за посещение нацпарков
В Казахстане изменятся тарифы за посещение нацпарков
Комплексный план развития Мангистауской области до 2025 года обновлен
Правительство обновило комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области
Лариса Черненко
Открытые НПА Маслихат Восточно-Казахстанская область акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Незамедлительно сообщите в полицию: новый механизм мошенничества раскрыло МВД
Незамедлительно сообщите в полицию: новый механизм мошенничества раскрыло МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: