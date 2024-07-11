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Законодательство РК

Стандарт на торговые объекты разработали в Казахстане

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, сухофрукты, орехи, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 16:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Комитет торговли МТИ совместно с КазСтандартом разработали и ввели в действие национальный стандарт СТ РК 1754-2024 "Классификация торговых объектов", сообщает Zakon.kz.

Новый стандарт полностью соответствует закону "О регулировании торговой деятельности" и Правилам внутренней торговли. В нем обновлены термины, установлена классификация торговых объектов и общие требования к ним.

К примеру, введен новый термин "Вендинговый автомат", который обозначает автоматизированное устройство для продажи товаров и автоматического приготовления, реализации пищевой продукции без участия продавца.

Стандарт также включает четкую классификацию торговых объектов, которая теперь охватывает:

  • многофункциональное здание (комплекс) в торговой деятельности;
  • оптово-распределительный центр;
  • ⁠торгово-развлекательный центр;
  • ⁠торговый центр;
  • торговый дом;
  • гипермаркет;
  • ⁠супермаркет;
  • минимаркет;
  • модернизированный торговый рынок;
  • магазин (магазин у дома);
  • аутлет-центр;
  • дискаунт-центр;
  • торговый рынок;
  • выносной прилавок;
  • палатка (павильон);
  • ⁠киоск;
  • автомат;
  • вендинговый автомат;
  • автолавка.

Эксперты КазСтандарта отмечают, что "Единые критерии классификации торговых объектов помогут потребителям сориентироваться в предложениях рынка и выбирать места покупок с учетом их категории и уровня обслуживания".

Новый стандарт способствует созданию прозрачной и понятной системы для всех участников рынка, повышая удобство и комфорт для потребителей.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане разработали новые правила внутренней торговли.

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