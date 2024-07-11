Стандарт на торговые объекты разработали в Казахстане
Новый стандарт полностью соответствует закону "О регулировании торговой деятельности" и Правилам внутренней торговли. В нем обновлены термины, установлена классификация торговых объектов и общие требования к ним.
К примеру, введен новый термин "Вендинговый автомат", который обозначает автоматизированное устройство для продажи товаров и автоматического приготовления, реализации пищевой продукции без участия продавца.
Стандарт также включает четкую классификацию торговых объектов, которая теперь охватывает:
- многофункциональное здание (комплекс) в торговой деятельности;
- оптово-распределительный центр;
- торгово-развлекательный центр;
- торговый центр;
- торговый дом;
- гипермаркет;
- супермаркет;
- минимаркет;
- модернизированный торговый рынок;
- магазин (магазин у дома);
- аутлет-центр;
- дискаунт-центр;
- торговый рынок;
- выносной прилавок;
- палатка (павильон);
- киоск;
- автомат;
- вендинговый автомат;
- автолавка.
Эксперты КазСтандарта отмечают, что "Единые критерии классификации торговых объектов помогут потребителям сориентироваться в предложениях рынка и выбирать места покупок с учетом их категории и уровня обслуживания".
Новый стандарт способствует созданию прозрачной и понятной системы для всех участников рынка, повышая удобство и комфорт для потребителей.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане разработали новые правила внутренней торговли.