Стандарт на торговые объекты разработали в Казахстане

Комитет торговли МТИ совместно с КазСтандартом разработали и ввели в действие национальный стандарт СТ РК 1754-2024 "Классификация торговых объектов", сообщает Zakon.kz.

Новый стандарт полностью соответствует закону "О регулировании торговой деятельности" и Правилам внутренней торговли. В нем обновлены термины, установлена классификация торговых объектов и общие требования к ним.

К примеру, введен новый термин "Вендинговый автомат", который обозначает автоматизированное устройство для продажи товаров и автоматического приготовления, реализации пищевой продукции без участия продавца.

Стандарт также включает четкую классификацию торговых объектов, которая теперь охватывает:

многофункциональное здание (комплекс) в торговой деятельности;

оптово-распределительный центр;

⁠торгово-развлекательный центр;

⁠торговый центр;

торговый дом;

гипермаркет;

⁠супермаркет;

минимаркет;

модернизированный торговый рынок;

магазин (магазин у дома);

аутлет-центр;

дискаунт-центр;

торговый рынок;

выносной прилавок;

палатка (павильон);

⁠киоск;

автомат;

вендинговый автомат;

автолавка.

Эксперты КазСтандарта отмечают, что "Единые критерии классификации торговых объектов помогут потребителям сориентироваться в предложениях рынка и выбирать места покупок с учетом их категории и уровня обслуживания".

Новый стандарт способствует созданию прозрачной и понятной системы для всех участников рынка, повышая удобство и комфорт для потребителей.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане разработали новые правила внутренней торговли.