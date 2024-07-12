В Казахстане расширили перечень стратегических объектов

Постановлением правительства от 5 июля 2024 года внесено дополнение в переченьй стратегических объектов, переданных в уставный капитал или находящихся в собственности национальных холдингов и компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства.

В частности, в перечне стратегических объектов, переданных в уставный капитал или находящихся в собственности национальных холдингов и национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства, раздел "Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты" дополнен строкой под номером 88:

100 % доли участия АО "Международный аэропорт Туркестан".

Раздел "Международные аэропорты" дополнен следующей строкой:

Имущество АО "Международный аэропорт Туркестан": земельные участки, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, магистральные рулежные дорожки, перрон, места стоянки воздушных судов, системы энергоснабжения светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы, в том числе светосигнальное оборудование и системы обеспечения авиационными горюче-смазочными материалами.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.