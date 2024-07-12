Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане расширили перечень стратегических объектов

В Казахстане рашили перечень стратегических объектов, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 15:16 Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства от 5 июля 2024 года внесено дополнение в переченьй стратегических объектов, переданных в уставный капитал или находящихся в собственности национальных холдингов и компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства.

В частности, в перечне стратегических объектов, переданных в уставный капитал или находящихся в собственности национальных холдингов и национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства, раздел "Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты" дополнен строкой под номером 88:

  • 100 % доли участия АО "Международный аэропорт Туркестан".

Раздел "Международные аэропорты" дополнен следующей строкой:

  • Имущество АО "Международный аэропорт Туркестан": земельные участки, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, магистральные рулежные дорожки, перрон, места стоянки воздушных судов, системы энергоснабжения светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы, в том числе светосигнальное оборудование и системы обеспечения авиационными горюче-смазочными материалами. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Читайте также

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие
Изменились правила ведения личных дел госслужащих
Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира
Как работают жилищные комиссии: обновлено положение
В Казахстане появится новая госкомпания в нефтегазовой отрасли
В Казахстане появится новая госкомпания в нефтегазовой отрасли
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан Туркестан 2024 год Аэропорты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: