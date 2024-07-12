Изменились правила ведения личных дел госслужащих
В частности, в перечне документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, уточняется по поводу выписок из актов Президента РК о награждении государственными наградами и юбилейными медалями, из иных актов о награждении ведомственными наградами, а также копии грамот и благодарностей. Они вносятся при наличии.
Также в перечень входит копия военного билета (при наличии).
Вместе с тем перечень дополнен подпунктами следующего содержания:
- данные о бизнес-идентификационных номерах организаций и индивидуальных идентификационных номерах индивидуальных предпринимателей, в которых служащий осуществлял трудовую деятельность (при наличии);
- данные об индивидуальных идентификационных номерах близких родственников;
- сертификаты Qazaq resmi test/Qaztest и (или) об уровне владения иностранного языка, действительные на момент формирования или обновления личного дела (при наличии);
- данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью;
- данные о социально-общественной деятельности и способностей служащего в сфере науки, культуры, искусства и спорта.
При этом говорится, что указанные данные введутся исключительно в информационной системе "Е-қызмет" без их хранения в бумажном виде.
Обеспечение качественного ведения личного дела государственного служащего в информационной системе "Е-қызмет" в соответствии с законодательством возлагается на руководителя аппарата государственного органа, а в государственных органах, в которых отсутствует должность руководителя аппарата, - на лицо, имеющее право назначения на государственную должность.
Приказ вводится в действие с 22 июля 2024 года.