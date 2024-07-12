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Законодательство РК

Изменились правила ведения личных дел госслужащих

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:19 Фото: senate.parlam.kz
Председатель АДГС приказом от 5 июля 2024 года внес изменения в некоторые документы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечне документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, уточняется по поводу выписок из актов Президента РК о награждении государственными наградами и юбилейными медалями, из иных актов о награждении ведомственными наградами, а также копии грамот и благодарностей. Они вносятся при наличии.

Также в перечень входит копия военного билета (при наличии).

Вместе с тем перечень дополнен подпунктами следующего содержания:

  • данные о бизнес-идентификационных номерах организаций и индивидуальных идентификационных номерах индивидуальных предпринимателей, в которых служащий осуществлял трудовую деятельность (при наличии);
  • данные об индивидуальных идентификационных номерах близких родственников;
  • сертификаты Qazaq resmi test/Qaztest и (или) об уровне владения иностранного языка, действительные на момент формирования или обновления личного дела (при наличии);
  • данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью;
  • данные о социально-общественной деятельности и способностей служащего в сфере науки, культуры, искусства и спорта.

При этом говорится, что указанные данные введутся исключительно в информационной системе "Е-қызмет" без их хранения в бумажном виде.

Обеспечение качественного ведения личного дела государственного служащего в информационной системе "Е-қызмет" в соответствии с законодательством возлагается на руководителя аппарата государственного органа, а в государственных органах, в которых отсутствует должность руководителя аппарата, - на лицо, имеющее право назначения на государственную должность.

Приказ вводится в действие с 22 июля 2024 года.

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