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В Казахстане изменят допустимые параметры грузовозов для движения по дорогам

В Казахстане изменят допустимые параметры для грузовозов, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:44 Фото: flickr
Министерство транспорта подготово приказ, которым вносятся изменения в параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается размер допустимого размера автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) увеличить с 20 до 24 метров.

Также дополнено, что допустимая высота всех автотранспортных средств должна составлять 4 метра, за исключением автотранспортных средств, осуществляющих перевозку контейнеров и легковых автомобилей на подъемных платформах, допустимая высота которых не должна превышать 4,3 метра.

Кроме того, предусматривается, что конструкция автотранспортных средств, предназначенных для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, допускает перевозку с выступом за заднюю точку автотранспортного средства.

Так, при установленном в кузове автотранспортного средства груз может выступать за заднюю внешнюю точку автомобиля или прицепа (полуприцепа) более чем на метр, если перевозка осуществляется с соблюдением Правил дорожного движения и основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

Вместе с тем говорится, что допустимая масса автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) с более чем шестью осями не должна превышать допустимую сумму осевых масс (группы осей).

Раньше она не должна была превышать сумму допустимых масс одиночных автотранспортных средств.

Как считают в Министерстве транспорта, такой подход позволит исчислять допустимые массы транспортного средства, имеющие более шести осей. Большое количество осей снижает нагрузку на дорожное полотно, а в случае изменения центра тяжести груза наносят меньший ущерб и влияют на безопасность дорожного движения.

В настоящее время допустимая масса автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) составляет:

  • трехосные – 28 тонн;
  • четырехосные – 36 тонн;
  • пятиосные – 40 тонн;
  • шестиосные – 44 тонны.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июля.

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