В Казахстане изменился порядок предоставления жилья гражданам, пострадавшим от ЧС

Правительство постановлением от 16 апреля 2025 года внесло изменения в Правила предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации и в Правил возмещения вреда, причиненного пострадавшим, вследствие ЧС природного характера, сообщает Zakon.kz.

В Правилах предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации уточняется понятие:

"жилище" – отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом), предназначенная и используемая для постоянного проживания, а также в случае чрезвычайной ситуации строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания, разрушенное или ставшее непригодным для проживания, находящееся не менее двух лет в собственности пострадавшего, не имеющего другого жилища в собственности на территории РК на момент объявления чрезвычайной ситуации.

В документе говорится, что граждане, проживающие в строении, предназначенном для временного проживания, являющемся единственным жилищем на территории РК, дополнительно предоставляют справку об отсутствии недвижимого имущества у супруга и несовершеннолетних детей, выданную Госкорпорацией "Правительство для граждан", и подтверждающие документы на строение, предназначенное для временного проживания, находящееся в собственности не менее двух лет на момент объявления ЧС.

Аналогичные изменения внесли в Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера.

Уточняется, что в отдельных случаях, при чрезвычайных ситуациях природного характера к жилищу относится строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания, разрушенное или ставшее непригодным для проживания собственников и их семей, находящееся не менее двух лет в собственности пострадавшего, не имеющего другого жилища в собственности на момент объявления чрезвычайной ситуации на территории административно-территориальной единицы.

Вместе с тем в документе расширен перечень имущества, подлежащего возмещению.

Возмещению подлежит следующее имущество, необходимое для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших:

жилой дом, квартира или строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания;

сельскохозяйственные животные;

предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

предметы мебели для приема пищи – стол и стул;

предметы мебели для сна – кровать (диван);

предметы средств информирования граждан – телевизор (радио);

предметы для ухода за одеждой – стиральная машина;

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь);

запасы бытового топлива , предназначенные для теплогенерирующих устройств жилых домов, квартир или строений, предназначенных для временного (сезонного) проживания; (новое – прим. ред.)

, предназначенные для теплогенерирующих устройств жилых домов, квартир или строений, предназначенных для временного (сезонного) проживания; кресло-коляска – специальное средство, обеспечивающее передвижение лица с инвалидностью. (новое – прим. ред.)

Возмещение вреда, причиненного пострадавшим вследствие ЧС природного характера, осуществляется в соответствии с оценкой размера причиненного ущерба, но не более 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году). Данное положение не относится к оценке недвижимости и сельскохозяйственных животных.

Правила дополнены новой нормой следующего содержания:

В случае невозможности проведения Комиссией оценки и определения размера причиненного вреда (ущерба) в связи с затоплением жилища в результате чрезвычайной ситуации, связанной с весенними паводковыми явлениями, возмещение вреда (ущерба) осуществляется согласно розничным ценам, установленным в официальной статистической информации, формируемой Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. При этом общая сумма возмещения вреда (ущерба) не должна превышать 150 месячных расчетных показателей.

Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение тридцати календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации представляют в местный исполнительный орган заявление о возмещении материального ущерба, либо в электронном виде посредством мобильного приложения веб-портала "электронное правительство" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Также говорится, что к заявлению можно приложить как копию документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица, либо временное удостоверение личности, выданное органами внутренних дел, так и документы в электронной форме.

После вынесения заключения Комиссией в течение трех рабочих дней местным исполнительным органом принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.

Постановление вводится в действие со 2 мая.