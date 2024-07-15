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Законодательство РК

Казахстанское консульство откроется в Астрахани

Казахстанское консульство откроется в Астрахани, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:17 Фото: wikimedia
Подготовлено постановление правительства "Об утверждении "Протокола к Соглашению между правительством РК и правительством РФ об открытии Консульства Казахстана в городе Астрахани, РФ, и Консульства России в городе Уральске, РК", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить прилагаемый Протокол к Соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об открытии Консульства РК в городе Астрахани, РФ, и Консульства России в городе Уральске, РК, совершенного в Астане 20 мая 2024 года", говорится в документе. 

Согласно протоколу, в состав консульского округа Генерального консульства РК в городе Астрахани включены территории Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

При этом исключены территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.

Вместе с тем исключена территория Мангистауской области из состава консульского округа Генерального консульства Российской Федерации в городе Уральске.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июля.


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