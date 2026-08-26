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Казахстанские водительские права признают в Китае

Водительское удостоверение, водительские права, автоцон, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 11:44 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления правительства РК "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, граждане Казахстана и Китая смогут использовать действительные национальные водительские удостоверения на территории другой страны для управления легковым транспортным средством при соблюдении установленных условий.

Как отмечают в МВД, реализация Соглашения позволит обеспечить возможность обмена водительских удостоверений без повторного прохождения обучения и сдачи экзаменов при соблюдении требований законодательства государства, осуществляющего обмен, а также создать механизм взаимодействия компетентных органов Казахстана и Китая по вопросам признания и обмена водительских удостоверений.

Ожидаемым результатом является создание действующего механизма взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан РК и КНР, что позволит сократить административные процедуры и обеспечить более удобные условия для граждан двух государств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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