Казахстанские водительские права признают в Китае

Подготовлен проект постановления правительства РК "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, граждане Казахстана и Китая смогут использовать действительные национальные водительские удостоверения на территории другой страны для управления легковым транспортным средством при соблюдении установленных условий.

Как отмечают в МВД, реализация Соглашения позволит обеспечить возможность обмена водительских удостоверений без повторного прохождения обучения и сдачи экзаменов при соблюдении требований законодательства государства, осуществляющего обмен, а также создать механизм взаимодействия компетентных органов Казахстана и Китая по вопросам признания и обмена водительских удостоверений.

Ожидаемым результатом является создание действующего механизма взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан РК и КНР, что позволит сократить административные процедуры и обеспечить более удобные условия для граждан двух государств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 августа.