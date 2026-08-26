Казахстанские водительские права признают в Китае
Согласно проекту, граждане Казахстана и Китая смогут использовать действительные национальные водительские удостоверения на территории другой страны для управления легковым транспортным средством при соблюдении установленных условий.
Как отмечают в МВД, реализация Соглашения позволит обеспечить возможность обмена водительских удостоверений без повторного прохождения обучения и сдачи экзаменов при соблюдении требований законодательства государства, осуществляющего обмен, а также создать механизм взаимодействия компетентных органов Казахстана и Китая по вопросам признания и обмена водительских удостоверений.
Ожидаемым результатом является создание действующего механизма взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан РК и КНР, что позволит сократить административные процедуры и обеспечить более удобные условия для граждан двух государств.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 августа.