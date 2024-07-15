У Министерства цифровизации изменился ряд функций

Правительство постановлением от 9 июля 2024 года внесло изменения в Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Zakon.kz.

С 9 июля текущего года ведомству добавили ряд следующих функций:

разработка и утверждение правил деятельности контакт-центра "111" и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами;

рассмотрение петиций в пределах своей компетенции;

утверждение правил осуществления уведомления субъектов персональных данных о нарушении безопасности персональных данных;

не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения проверок, утверждение плана проведения периодических проверок;

организация и обеспечение деятельности контакт-центра "111".

Кроме того, с 22 июля у МЦРИАП добавляются новые функции:

утверждение правил выявления и пресечения работы незаконно эксплуатируемых радиоэлектронных средств, в том числе усилителей сигналов связи, высокочастотных устройств, специального технического оборудования для блокирования радиосигнала, по согласованию с КНБ, Министерством обороны и МВД РК;

организация доступности инфраструктуры связи на территории РК;

утверждение правил перераспределения (переустройства использования) радиочастотного спектра;

утверждение правил субсидирования услуги связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах с целью внедрения цифровых технологий;

утверждение правил использования сетей связи с применением негеостационарных спутников по согласованию с органами национальной безопасности;

утверждение перечня сделок, которые не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи;

утверждение перечня информационно-коммуникационных услуг, оказываемых оператором государственным органам;

разработка правил инициирования экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов;

утверждение целевых технологических программ;

утверждение состава и положения Управляющего комитета автономного кластерного фонда "Парк инновационных технологий";

утверждение правил осуществления мониторинга реализации государственной технологической политики в регионах;

обеспечение управления, ведения, сопровождения, функционирования и использования информационной системы "Единое окно" национальной инновационной системы;

организация и проведение конкурсов (или аукционов) по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) в Республике Казахстан в диапазонах, определенных радиочастотными органами, для распределения через проведение конкурса (или аукциона), определение условий конкурсов (или аукционов), требований к их участникам;

утверждение предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи;

утверждение правил цифровой трансформации государственного управления.

Отдельные функции скорректированы и теперь ведомство будет:

утверждать порядок размещения средств телекоммуникаций на опорах совместного использования;

утверждать план перспективного использования радиочастотного спектра в соответствии с регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи;

утверждать порядок формирования, сроки представления и типовую форму отчета деятельности центральных государственных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по вопросам оказания государственных услуг.

Ряд функций ведомства был упразднен:

утверждение правил по подтверждению соответствия информационных систем, технических, программно-технических и программных средств (изделий), технических средств защиты информации требованиям информационной безопасности;

утверждение образцов, правил ношения, нормы обеспечения форменной одеждой сотрудников службы специальной почтовой связи и форменной одеждой (без погон) работников Национального оператора почты;

установление порядка использования адресатами абонементного ящика;

утверждение правил применения именных устройств операторами почты;

утверждение правил функционирования единой системы электронных абонентских почтовых ящиков и авторизации пользователей услуг оператора почты в единой системе электронных абонентских почтовых ящиков;

утверждение требований по размещению, содержанию и техническим характеристикам абонентских почтовых ящиков.

С 22 июля будут исключены следующие функции ведомства:

утверждение типовой формы договора присоединения, определяющего условия оказания услуг присоединения других сетей телекоммуникаций, а также связанные с ними обязательства по взаимодействию сетей и пропуску трафика для оператора связи сети телекоммуникаций общего пользования;

планирование и эффективное использование радиочастотного спектра;

утверждение плана ребалансирования тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций.

Постановление введено в действие с 9 июля, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 22 июля 2024 года.