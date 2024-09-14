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Законодательство РК

Комитет по противодействию наркопреступности образован при МВД

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 09:24 Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 11 сентября 2024 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Образовать Комитет по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в документе. 

Теперь МВД имеет ведомства:

  1. Главное командование Национальной гвардии РК.
  2. Комитет уголовно-исполнительной системы.
  3. Комитет административной полиции.
  4. Комитет миграционной службы.
  5. Комитет по противодействию наркопреступности. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что правоохранительные органы МВД усовершенствуют механизмы обмена информацией.

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