Комитет по противодействию наркопреступности образован при МВД

Фото: Zakon.kz

Правительство Казахстана приняло постановление от 11 сентября 2024 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

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