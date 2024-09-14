Комитет по противодействию наркопреступности образован при МВД
Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 11 сентября 2024 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Образовать Комитет по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в документе.
Теперь МВД имеет ведомства:
- Главное командование Национальной гвардии РК.
- Комитет уголовно-исполнительной системы.
- Комитет административной полиции.
- Комитет миграционной службы.
- Комитет по противодействию наркопреступности.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы рассказали, что правоохранительные органы МВД усовершенствуют механизмы обмена информацией.
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