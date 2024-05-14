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Законодательство РК

Создание нового госоргана в сфере ЧС прокомментировали в министерстве

МЧС, Казахстан, госорганы , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 13:46 Фото: akorda.kz
Вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков на пресс-конференции в правительстве 14 мая объяснил необходимость создания Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций. Ранее говорилось, что на его создание потребуется около 1,5 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Сыздыков заявил, что сумма в 1,6 млрд тенге рассчитана на три года, на 2024 год – чуть больше 300 млн тенге, и на 2025-2026 годы – около 650 млн тенге.

"На сегодня в законе "О гражданской защите" есть обязанности центральных и местных госорганов по предупреждению и ликвидации ЧС. Если есть обязанность, значит, должна появиться и ответственность. Если ответственность появляется, должен ее кто-то выявлять. На сегодня в составе МЧС есть Департамент предупреждения ЧС, у которого нет функции контроля. Поэтому по поручению главы государства сейчас прорабатывается вопрос по созданию Комитета по проверке деятельности центральных госорганов и местных исполнительных органов по выполнению мероприятий предопределения ЧС", – заявил он.

Однако, по его словам, о сроках создания нового госоргана пока говорить рано. Сейчас только выставлен проект постановления на обсуждение до 24 мая. Далее он должен рассматриваться на уровне заинтересованных госорганов и только после этого будет внесен на рассмотрение правительства.

"Департамент будет видоизменен – у него также есть в регионах отделы и управления. Конечно, из числа этих людей будет создаваться. Конечно, будет чуть-чуть расширение, для того чтобы полноценно выполнять задачи, нужно будет чуть увеличить количество людей. Но он будет в составе министерства", – резюмировал он.

11 мая появился проект постановления правительства РК об образовании республиканского государственного учреждения "Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".

В пояснительной записке к проекту сказано, что его реализация позволит осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов.

4 мая 2024 года в Казахстане появился новый Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций.

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