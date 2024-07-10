Каких специалистов будут обучать в Алматы по госзаказу

Акимат Алматы подготовил постановление "Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2024-2025 учебный год", сообщает Zakon.kz.

Госзаказ рапспределен по следующим категориям:

Образование:

Дошкольное воспитание и обучение – 225

Педагогика и методика начального обучения – 575



Физическая культура и спорт – 40

Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования – 425

Информатика – 75.

По этому направлению средняя стоимость расходов на обучение одного обучающегося (специалиста) на учебный год в соответствии с подушевым нормативным финансированием составит 387 639,79 тенге.

Искусство и гуманитарные науки

Операторское искусство – 150

Графический и мультимедийный̆ дизайн – 160.

Издательское дело – 225

Технология полиграфического и упаковочного производства – 200.

Дизайн интерьера – 50.

Дизайн одежды – 150 и т.д.

По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит 395 023,79 – 435 635,79 тенге.

Бизнес, управление и право

Учет и аудит – 100.

Оценка (по видам) – 75.

Менеджмент (по отраслям и областям применения) – 500.

Логистика (по отраслям) – 325.

Маркетинг (по отраслям) – 500.

По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит 395 023,79 тенге.

Информационно-коммуникационные технологии

Вычислительная техника и информационные сети (по видам) – 400.

Системы информационной безопасности – 150.

Программное обеспечение (по видам) – 1930.

По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит также 395 023,79 тенге.

Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Электрооборудование (по видам и отраслям) – 290.

Электроснабжение (по отраслям) – 100.

Теплотехнические оборудование и системы теплоснабжения (по видам) – 25.

Возобновляемая энергетика – 50.

Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог – 150.

Техническое обслуживание ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) – 200.

Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) – 75.

Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства (по отраслям) – 75.

Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям) – 25.



Цифровая техника (по видам) – 150.

Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте – 225.



Радиотехника, электроника и телекоммуникации – 425.

Почтовая связь – 25.

Технология машиностроения (по видам) – 25.

Токарное дело (по видам) – 90.

Сварочное дело (по видам) – 200.

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава железных дорог – 225.

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта – 1325 (и т.д.)

По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит 395 023,79 – 435 635,79 тенге.

Кроме того, госзаказ включает такие направления, как:

Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария.

Здравоохранение и социальное обеспечение.

Службы, в том числе гостиничный бизнес, организация питания, организация перевозок и т.д.

Судя по документу, больше всего город нуждается в специалистах, обслуживающих транспорт, работниках общепита, медсестрах, IT-специалистах, менеджерах и педагогах.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.

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