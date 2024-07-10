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Каких специалистов будут обучать в Алматы по госзаказу

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 17:48 Фото: freepik
Акимат Алматы подготовил постановление "Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2024-2025 учебный год", сообщает Zakon.kz.

Госзаказ рапспределен по следующим категориям:

Образование:

  • Дошкольное воспитание и обучение – 225
  • Педагогика и методика начального обучения – 575
  • Физическая культура и спорт  – 40
  • Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования – 425
  • Информатика – 75.

По этому направлению средняя стоимость расходов на обучение одного обучающегося (специалиста) на учебный год в соответствии с подушевым нормативным финансированием составит 387 639,79 тенге.

Искусство и гуманитарные науки 

  • Операторское искусство – 150
  • Графический и мультимедийный̆ дизайн – 160.
  • Издательское дело – 225
  • Технология полиграфического и упаковочного производства – 200.
  • Дизайн интерьера – 50.
  • Дизайн одежды – 150 и т.д.

По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит 395 023,79 – 435 635,79 тенге.

Бизнес, управление и право

  • Учет и аудит – 100.
  • Оценка (по видам) – 75.
  • Менеджмент (по отраслям и областям применения) – 500.
  • Логистика (по отраслям) – 325.
  • Маркетинг (по отраслям) – 500.

По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит 395 023,79 тенге.

Информационно-коммуникационные технологии

  • Вычислительная техника и информационные сети (по видам) – 400.
  • Системы информационной безопасности – 150.
  • Программное обеспечение (по видам) – 1930.

По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит также 395 023,79 тенге.

Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли  

  • Электрооборудование (по видам и отраслям) – 290.
  • Электроснабжение (по отраслям) – 100.
  • Теплотехнические оборудование и системы теплоснабжения (по видам) – 25.
  • Возобновляемая энергетика – 50.
  • Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог – 150.
  • Техническое обслуживание ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) – 200.
  • Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) – 75.
  • Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства (по отраслям) – 75.
  • Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям) – 25.
  • Цифровая техника (по видам) – 150.
  • Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте – 225.
  • Радиотехника, электроника и телекоммуникации – 425.
  • Почтовая связь – 25.
  • Технология машиностроения (по видам) – 25.
  • Токарное дело (по видам) – 90.
  • Сварочное дело (по видам) – 200.
  • Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава железных дорог – 225.
  • Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта – 1325 (и т.д.)

По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит 395 023,79 – 435 635,79 тенге.

Кроме того, госзаказ включает такие направления, как:

  • Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария. 
  • Здравоохранение и социальное обеспечение.
  • Службы, в том числе гостиничный бизнес, организация питания, организация перевозок и т.д.

Судя по документу, больше всего город нуждается в специалистах, обслуживающих транспорт, работниках общепита, медсестрах, IT-специалистах, менеджерах и педагогах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.

Ранее мы рассказали, что в казахстанских вузах будут обучать студентов применять искусственный интеллект.

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