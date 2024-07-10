Каких специалистов будут обучать в Алматы по госзаказу
Госзаказ рапспределен по следующим категориям:
Образование:
- Дошкольное воспитание и обучение – 225
- Педагогика и методика начального обучения – 575
- Физическая культура и спорт – 40
- Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования – 425
- Информатика – 75.
По этому направлению средняя стоимость расходов на обучение одного обучающегося (специалиста) на учебный год в соответствии с подушевым нормативным финансированием составит 387 639,79 тенге.
Искусство и гуманитарные науки
- Операторское искусство – 150
- Графический и мультимедийный̆ дизайн – 160.
- Издательское дело – 225
- Технология полиграфического и упаковочного производства – 200.
- Дизайн интерьера – 50.
- Дизайн одежды – 150 и т.д.
По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит 395 023,79 – 435 635,79 тенге.
Бизнес, управление и право
- Учет и аудит – 100.
- Оценка (по видам) – 75.
- Менеджмент (по отраслям и областям применения) – 500.
- Логистика (по отраслям) – 325.
- Маркетинг (по отраслям) – 500.
По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит 395 023,79 тенге.
Информационно-коммуникационные технологии
- Вычислительная техника и информационные сети (по видам) – 400.
- Системы информационной безопасности – 150.
- Программное обеспечение (по видам) – 1930.
По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит также 395 023,79 тенге.
Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
- Электрооборудование (по видам и отраслям) – 290.
- Электроснабжение (по отраслям) – 100.
- Теплотехнические оборудование и системы теплоснабжения (по видам) – 25.
- Возобновляемая энергетика – 50.
- Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог – 150.
- Техническое обслуживание ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) – 200.
- Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) – 75.
- Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства (по отраслям) – 75.
- Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям) – 25.
- Цифровая техника (по видам) – 150.
- Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте – 225.
- Радиотехника, электроника и телекоммуникации – 425.
- Почтовая связь – 25.
- Технология машиностроения (по видам) – 25.
- Токарное дело (по видам) – 90.
- Сварочное дело (по видам) – 200.
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава железных дорог – 225.
- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта – 1325 (и т.д.)
По этому направлению средняя стоимость расходов на одного обучающегося составит 395 023,79 – 435 635,79 тенге.
Кроме того, госзаказ включает такие направления, как:
- Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария.
- Здравоохранение и социальное обеспечение.
- Службы, в том числе гостиничный бизнес, организация питания, организация перевозок и т.д.
Судя по документу, больше всего город нуждается в специалистах, обслуживающих транспорт, работниках общепита, медсестрах, IT-специалистах, менеджерах и педагогах.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.
Ранее мы рассказали, что в казахстанских вузах будут обучать студентов применять искусственный интеллект.