Что грозит за самовольный захват земли в Казахстане

Сотрудники Комитета по управлению земельными ресурсами (КУЗР) Министерства сельского хозяйства (МСХ) Казахстана пресекли факт самовольного занятия земли недропользователем в Коксуском районе Жетысуской области и напомнили, что за это грозит по законодательству, сообщает Zakon.kz.

В результате внеплановой проверки представителями территориального департамента КУЗР было установлено, что ТОО самовольно заняло земельный участок площадью 1,92 га, находящийся в государственной собственности.

"В соответствии со ст. 136 ("Нарушение права государственной собственности на землю". – Прим. ред.) Кодекса РК об административных правонарушениях в отношении ТОО были приняты административные меры. В доход государства был взыскан штраф в размере 553 тыс. тенге. Самовольно занятый земельный участок освобожден, нарушение устранено", – следует из релиза комитета за 17 июля 2024 года.

Фото: gov.kz

Как следует из ст. 136 КоАП РК, незаконное занятие или обмен государственных земельных участков либо совершение других сделок, в прямой или косвенной форме нарушающих право государственной собственности на землю, а также несвоевременный возврат временно занимаемых государственных земель, влекут штраф в размере:

100 МРП (369 200 тенге) – на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации; на физических лиц – в размере 75 МРП;

– на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации; на физических лиц – в размере 75 МРП; 150 МРП (553 800 тенге) – на субъектов среднего предпринимательства;

– на субъектов среднего предпринимательства; 700 МРП (2 584 400 тенге) – на субъектов крупного предпринимательства.

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