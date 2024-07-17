Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что грозит за самовольный захват земли в Казахстане

Что грозит за самовольный захват земли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:12 Фото: freepik
Сотрудники Комитета по управлению земельными ресурсами (КУЗР) Министерства сельского хозяйства (МСХ) Казахстана пресекли факт самовольного занятия земли недропользователем в Коксуском районе Жетысуской области и напомнили, что за это грозит по законодательству, сообщает Zakon.kz.

В результате внеплановой проверки представителями территориального департамента КУЗР было установлено, что ТОО самовольно заняло земельный участок площадью 1,92 га, находящийся в государственной собственности.

"В соответствии со ст. 136 ("Нарушение права государственной собственности на землю". – Прим. ред.) Кодекса РК об административных правонарушениях в отношении ТОО были приняты административные меры. В доход государства был взыскан штраф в размере 553 тыс. тенге. Самовольно занятый земельный участок освобожден, нарушение устранено", – следует из релиза комитета за 17 июля 2024 года.
Что грозит за самовольный захват земельного участка в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:12

Фото: gov.kz

Как следует из ст. 136 КоАП РК, незаконное занятие или обмен государственных земельных участков либо совершение других сделок, в прямой или косвенной форме нарушающих право государственной собственности на землю, а также несвоевременный возврат временно занимаемых государственных земель, влекут штраф в размере:

  • 100 МРП (369 200 тенге) – на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации; на физических лиц – в размере 75 МРП;
  • 150 МРП (553 800 тенге) – на субъектов среднего предпринимательства;
  • 700 МРП (2 584 400 тенге) – на субъектов крупного предпринимательства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:12
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:12

4 июля 2024 года стало известно, что более 22 тыс. га неиспользуемых земель вернули государству в Актюбинской области.

Читайте также

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital
В Казахстане приостановили введение пилотного проекта по ликвидации юрлица до 1 октября
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
В каких случаях нотариусы не смогут получить доступ к ЕНИС
Казахстан
"Глаза Фемиды завязаны не зря": юрист о совершенствовании судебной практики по делам о мошенничестве
Динара Халдарова
Жетысуская область Законодательство МСХ РК 2024 год Штрафы Земельные участки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: