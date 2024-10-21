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Законодательство РК

В Казахстане утвердили правила установления изъятий из национального режима при госзакупках

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 09:39 Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 15 октября 2024 года "Об утверждении Правил установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что правительство РК для защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных производителей товаров устанавливает изъятия из национального режима на срок не более двух лет.

Государственный орган при необходимости установления изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок в пределах своей компетенции разрабатывает проект постановления правительства, устанавливающий изъятие из национального режима.

Затем уполномоченный орган согласовывает проект постановления, разработанный государственным органом-разработчиком, со всеми заинтересованными государственными органами.

При этом разработчик проекта постановления, устанавливающего изъятие из национального режима при осуществлении государственных закупок, при внесении в аппарат правительства РК и согласовании с другими государственными органами представляет:

  • проект постановления;
  • обоснование необходимости установления изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок;
  • иные документы (материалы) и сведения, которые являются обоснованием необходимости установления изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок;
  • перечень показателей и сведений, представляемых для обоснования необходимости принятия проекта постановления.

После согласования проекта постановления с государственными органами разработчик постановления вносит его в правительство.

Затем уполномоченный орган заблаговременно, но не позднее 15 календарных дней до даты принятия акта об установлении изъятий направляет уведомление и перечень документов в Евразийскую экономическую комиссию и каждое из государств – членов Евразийского экономического союза.

Документ также утверждает перечень показателей и сведений, представляемых для обоснования необходимости принятия проекта постановления.

Постановление вводится в действие не ранее 1 января 2025 года.

При этом прежнее постановление правительства от 31 декабря 2015 года "Об утверждении Правил установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок" и поправки к нему утрачивают силу.

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