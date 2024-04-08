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Законодательство РК

Процедуру установления изъятий из национального режима в госзакупках изменили в Казахстане

Процедуру установления изъятий из национального режима в госзакупках изменили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 09:00 Фото: freepik
Правительство постановлением от 29 марта 2024 года внесло изменения в Правила установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками предусмотрено, что государственный орган-разработчик проекта постановления, устанавливающего изъятие из национального режима при осуществлении государственных закупок, при внесении в аппарат правительства РК и согласовании с другими государственными органами представляет:

  • проект постановления;
  • обоснование необходимости установления изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок;
  • иные документы (материалы) и сведения, которые могут являться обоснованием необходимости установления изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок,. Ранее в документе уточнялось, что к иным документам, в частности, может относиться заключение уполномоченного органа о соблюдении регулирующими государственными органами процедур анализа регуляторного воздействия, если в отношении такого проекта постановления предусмотрена процедура анализа регуляторного воздействия;
  • перечень показателей и сведений, представляемых для обоснования необходимости принятия проекта постановления.

Помимо этого, обновлена форма обоснования необходимости принятия нормативного правового акта, устанавливающего изъятие из национального режима при осуществлении государственных закупок.

Так, в перечень сведений, которые должны быть отражены в обосновании, входят:

  • государственный орган – разработчик проекта;
  • обоснование необходимости принятия проекта;
  • обоснование исключительности случая;
  • обоснование необходимости установления особенностей осуществления государственных закупок, связанных с необходимостью соблюдения конфиденциальности информации о потенциальных поставщиках до окончания осуществления государственной закупки (если принимаемый акт устанавливает такие особенности);
  • обоснование необходимости государственной закупки из одного источника путем прямого заключения договора (если принимаемый акт определяет единственного поставщика);
  • конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность принятия проекта;
  • иные документы (материалы) и сведения, которые могут являться обоснованием необходимости установления изъятия из национального режима. Из данной нормы также исключили заключение уполномоченного органа о соблюдении регулирующими государственными органами процедур анализа регуляторного воздействия.

Постановление вводится в действие с 16 апреля 2024 года.

Напомним, что изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

Мы писали, что в Казахстане ограничили госзакупки импортного программного обеспечения, обязали приобретать отечественные товары легкой промышленности, а также ряд импортных товаров исключили из госзакупок на два года.

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