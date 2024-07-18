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Казахстанские журналисты смогут пройти упрощенную аккредитацию: разработаны новые правила

Казахстанские журналисты смогут пройти упрощенную аккредитацию, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:02 Фото: primerminister.kz
Министерство культуры и информации разработало типовые правила аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации), сообщает Zakon.kz.

Аккредитация журналиста (представителя СМИ) – процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом и (или) организацией. Осуществляется с целью широкого и оперативного информирования общественности о деятельности аккредитующей организации.

В частности, новые правила предусматривают упрощенный порядок аккредитации – автоматизированный процесс аккредитации средств массовой информации и их журналистов посредством выдачи аккредитационной карты.

Упрощенный порядок аккредитации журналистов осуществляется посредством единой медиаплатформы.

Аккредитующая организация размещает на единой медиаплатформе объявление о начале приема заявлений на проведение аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) на казахском и русском языках.

Аккредитующая организация устанавливает порядок, в том числе сроки приема и рассмотрения заявлений на проведение упрощенного порядка аккредитации журналистов с учетом специфики своей деятельности.

По итогам упрощенного порядка аккредитации журналистов им выдаются аккредитационные карты.

Обычный порядок аккредитации

Аккредитация журналистов проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов.

Аккредитующая организация размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) на государственном и русском языках.

Средства массовой информации, желающие аккредитовать своих журналистов (представителей средств массовой информации) при аккредитующей организации, в соответствии со сроками, установленными аккредитующей организацией, представляют заявление об аккредитации журналистов по установленной форме за подписью главного редактора или собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных.

Аккредитация журналистов осуществляется на срок, определяемый организацией.

Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:

  • об аккредитации;
  • об отказе в аккредитации.

Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:

  • сбор и распространение информации, полученной от аккредитовавших его государственных органов и организаций, только в СМИ, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
  • соблюдение регламента мероприятия, проводимого аккредитующей организацией;
  • соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Основаниями для отказа в аккредитации являются:

  • наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска средства массовой информации;
  • не предоставление документов, указанных выше;
  • отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.

Основаниями для лишения журналиста аккредитации являются:

  • заявление главного редактора СМИ или его собственника о лишении аккредитации журналиста с указанием причин;
  • наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитующей организации, распространяемых журналистом;
  • наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска средства массовой информации;
  • нарушение двух и более раз условий аккредитации.

Аккредитующая организация в течение двух рабочих дней уведомляет СМИ о лишении журналиста аккредитации с указанием причин.

Аккредитующая организация утверждает регламент проводимого мероприятия.

Как поясняется, новые правила аккредитации разработаны в рамках реализация недавного принятого закона "О масс-медиа".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 августа.

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