Казахстанские журналисты смогут пройти упрощенную аккредитацию: разработаны новые правила
Аккредитация журналиста (представителя СМИ) – процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом и (или) организацией. Осуществляется с целью широкого и оперативного информирования общественности о деятельности аккредитующей организации.
В частности, новые правила предусматривают упрощенный порядок аккредитации – автоматизированный процесс аккредитации средств массовой информации и их журналистов посредством выдачи аккредитационной карты.
Упрощенный порядок аккредитации журналистов осуществляется посредством единой медиаплатформы.
Аккредитующая организация размещает на единой медиаплатформе объявление о начале приема заявлений на проведение аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) на казахском и русском языках.
Аккредитующая организация устанавливает порядок, в том числе сроки приема и рассмотрения заявлений на проведение упрощенного порядка аккредитации журналистов с учетом специфики своей деятельности.
По итогам упрощенного порядка аккредитации журналистов им выдаются аккредитационные карты.
Обычный порядок аккредитации
Аккредитация журналистов проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов.
Аккредитующая организация размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) на государственном и русском языках.
Средства массовой информации, желающие аккредитовать своих журналистов (представителей средств массовой информации) при аккредитующей организации, в соответствии со сроками, установленными аккредитующей организацией, представляют заявление об аккредитации журналистов по установленной форме за подписью главного редактора или собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных.
Аккредитация журналистов осуществляется на срок, определяемый организацией.
Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:
- об аккредитации;
- об отказе в аккредитации.
Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:
- сбор и распространение информации, полученной от аккредитовавших его государственных органов и организаций, только в СМИ, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
- соблюдение регламента мероприятия, проводимого аккредитующей организацией;
- соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.
Основаниями для отказа в аккредитации являются:
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска средства массовой информации;
- не предоставление документов, указанных выше;
- отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.
Основаниями для лишения журналиста аккредитации являются:
- заявление главного редактора СМИ или его собственника о лишении аккредитации журналиста с указанием причин;
- наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитующей организации, распространяемых журналистом;
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска средства массовой информации;
- нарушение двух и более раз условий аккредитации.
Аккредитующая организация в течение двух рабочих дней уведомляет СМИ о лишении журналиста аккредитации с указанием причин.
Аккредитующая организация утверждает регламент проводимого мероприятия.
Как поясняется, новые правила аккредитации разработаны в рамках реализация недавного принятого закона "О масс-медиа".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 августа.