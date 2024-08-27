Новые правила аккредитации журналистов действуют в Казахстане

Министр культуры и информации приказом от 20 августа 2024 года утвердила Типовые правила аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации), сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 28 закона "О масс-медиа" и определяют порядок аккредитации журналистов средств массовой информации при государственных органах и организациях РК (аккредитующие организации).

Правилами определены следующие понятия:

аккредитация журналиста (представителя средства массовой информации) – процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом и (или) организацией.

– процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом и (или) организацией. упрощенный порядок аккредитации – автоматизированный процесс аккредитации средств массовой информации и их журналистов (представителей средств массовой информации) посредством выдачи аккредитационной карты;

– автоматизированный процесс аккредитации средств массовой информации и их журналистов (представителей средств массовой информации) посредством выдачи аккредитационной карты; единая медиаплатформа – информационная система, предназначенная для реализации государственной информационной политики.

Аккредитация журналистов осуществляется с целью широкого и оперативного информирования общественности о деятельности аккредитующей организации.

Порядок аккредитации журналистов предусматривает постоянную и временную аккредитацию.

Постоянная аккредитация

Постоянная аккредитация проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов.

Постоянная аккредитация журналистов осуществляется сроком на один год.

Аккредитующая организация размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации журналистов на казахском и русском языках.

СМИ, желающие аккредитовать своих журналистов при аккредитующей организации, в течение 10 рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов за подписью главного редактора и (или) собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Срок рассмотрения заявления об постоянной аккредитации – три рабочих дня со дня окончания приема документов, а в особо важных государственных объектах и стратегических объектах – десять рабочих дней.

Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:

об аккредитации;

об отказе в аккредитации.

Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:

сбор и распространение информации, полученной от аккредитовавших его государственных органов и организаций, только в СМИ, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;

соблюдение регламента мероприятия, проводимого аккредитующей организацией;

соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Аккредитующая организация утверждает регламент проводимого мероприятия.

Основания для отказа в постоянной аккредитации:

наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;

непредоставление документов, указанных выше;

отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ.

В свою очередь, неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом в порядке, установленном законодательством РК.

Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:

заявление главного редактора СМИ или собственника СМИ о лишении постоянной аккредитации журналиста с указанием причин;

наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитующей организации, распространяемых журналистом;

наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;

нарушение двух и более раз условий, которые обязан соблюдать аккредитованный журналист.

Аккредитующая организация в течение двух рабочих дней со дня установления основания уведомляет СМИ о лишении журналиста аккредитации с указанием причин.

При этом журналистов лишают постоянной аккредитации сроком на шесть месяцев.

В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты в порядке, определяемом уполномоченным органом в области массмедиа.

Временная аккредитация

Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для освещения конкретного мероприятия, и проводится не позднее, чем за один рабочий день до проведения соответствующего мероприятия.

Для получения временной аккредитации СМИ представляют заявление о временной аккредитации журналистов за подписью главного редактора или собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления о временной аккредитации письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:

об аккредитации;

об отказе в аккредитации.

Временно аккредитованный журналист (представитель средств массовой информации) соблюдает следующие условия:

сбор и распространение информации, полученной от аккредитовавших его государственных органов и организаций, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;

соблюдение регламента мероприятия, проводимого аккредитующей организацией;

соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Основаниями для отказа во временной аккредитации являются:

наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;

непредоставление документов, указанных выше;

отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ.

Приказ введен в действие с 20 августа 2024 года.