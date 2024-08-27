Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новые правила аккредитации журналистов действуют в Казахстане

СМИ, средства массовой информации, сми, масс-медиа, печать, журналист, журналисты, печатники, издания, печатные издания, пресса, корреспондент, корреспонденты, репортер, репортеры, журналистика, средство информации, средства информации, информация, медиа , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 08:59 Фото: freepik
Министр культуры и информации приказом от 20 августа 2024 года утвердила Типовые правила аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации), сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 28 закона "О масс-медиа" и определяют порядок аккредитации журналистов средств массовой информации при государственных органах и организациях РК (аккредитующие организации).

Правилами определены следующие понятия:

  • аккредитация журналиста (представителя средства массовой информации) – процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом и (или) организацией.
  • упрощенный порядок аккредитации – автоматизированный процесс аккредитации средств массовой информации и их журналистов (представителей средств массовой информации) посредством выдачи аккредитационной карты;
  • единая медиаплатформа – информационная система, предназначенная для реализации государственной информационной политики.

Аккредитация журналистов осуществляется с целью широкого и оперативного информирования общественности о деятельности аккредитующей организации.

Порядок аккредитации журналистов предусматривает постоянную и временную аккредитацию.

Постоянная аккредитация

Постоянная аккредитация проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов.

Постоянная аккредитация журналистов осуществляется сроком на один год.

Аккредитующая организация размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации журналистов на казахском и русском языках.

СМИ, желающие аккредитовать своих журналистов при аккредитующей организации, в течение 10 рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов за подписью главного редактора и (или) собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Срок рассмотрения заявления об постоянной аккредитации – три рабочих дня со дня окончания приема документов, а в особо важных государственных объектах и стратегических объектах – десять рабочих дней.

Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:

  • об аккредитации;
  • об отказе в аккредитации.

Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:

  • сбор и распространение информации, полученной от аккредитовавших его государственных органов и организаций, только в СМИ, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
  • соблюдение регламента мероприятия, проводимого аккредитующей организацией;
  • соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Аккредитующая организация утверждает регламент проводимого мероприятия.

Основания для отказа в постоянной аккредитации:

  • наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;
  • непредоставление документов, указанных выше;
  • отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ.

В свою очередь, неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом в порядке, установленном законодательством РК.

Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:

  • заявление главного редактора СМИ или собственника СМИ о лишении постоянной аккредитации журналиста с указанием причин;
  • наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитующей организации, распространяемых журналистом;
  • наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;
  • нарушение двух и более раз условий, которые обязан соблюдать аккредитованный журналист.

Аккредитующая организация в течение двух рабочих дней со дня установления основания уведомляет СМИ о лишении журналиста аккредитации с указанием причин.

При этом журналистов лишают постоянной аккредитации сроком на шесть месяцев.

В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты в порядке, определяемом уполномоченным органом в области массмедиа.

Временная аккредитация

Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для освещения конкретного мероприятия, и проводится не позднее, чем за один рабочий день до проведения соответствующего мероприятия.

Для получения временной аккредитации СМИ представляют заявление о временной аккредитации журналистов за подписью главного редактора или собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления о временной аккредитации письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:

  • об аккредитации;
  • об отказе в аккредитации.

Временно аккредитованный журналист (представитель средств массовой информации) соблюдает следующие условия:

  • сбор и распространение информации, полученной от аккредитовавших его государственных органов и организаций, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
  • соблюдение регламента мероприятия, проводимого аккредитующей организацией;
  • соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Основаниями для отказа во временной аккредитации являются:

  • наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;
  • непредоставление документов, указанных выше;
  • отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ.

Приказ введен в действие с 20 августа 2024 года.

Читайте также

Конаев, виды города Конаев, весна в Конаеве, весной в Конаеве
В Алматинской области сократили части земель Конаева и двух районов области, которые войдут в город Алатау
Люди на производстве, завод, промышленность, работники
Правила проведения обучения по вопросам безопасности и охраны труда изменили в Казахстане
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Новые требования установлены к руководителям и специалистам организаций соцзащиты и занятости
Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Лето не отступает: новая волна жары надвигается на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: