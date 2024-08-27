Новые правила аккредитации журналистов действуют в Казахстане
Правила разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 28 закона "О масс-медиа" и определяют порядок аккредитации журналистов средств массовой информации при государственных органах и организациях РК (аккредитующие организации).
Правилами определены следующие понятия:
- аккредитация журналиста (представителя средства массовой информации) – процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом и (или) организацией.
- упрощенный порядок аккредитации – автоматизированный процесс аккредитации средств массовой информации и их журналистов (представителей средств массовой информации) посредством выдачи аккредитационной карты;
- единая медиаплатформа – информационная система, предназначенная для реализации государственной информационной политики.
Аккредитация журналистов осуществляется с целью широкого и оперативного информирования общественности о деятельности аккредитующей организации.
Порядок аккредитации журналистов предусматривает постоянную и временную аккредитацию.
Постоянная аккредитация
Постоянная аккредитация проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов.
Постоянная аккредитация журналистов осуществляется сроком на один год.
Аккредитующая организация размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации журналистов на казахском и русском языках.
СМИ, желающие аккредитовать своих журналистов при аккредитующей организации, в течение 10 рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов за подписью главного редактора и (или) собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".
Срок рассмотрения заявления об постоянной аккредитации – три рабочих дня со дня окончания приема документов, а в особо важных государственных объектах и стратегических объектах – десять рабочих дней.
Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:
- об аккредитации;
- об отказе в аккредитации.
Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:
- сбор и распространение информации, полученной от аккредитовавших его государственных органов и организаций, только в СМИ, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
- соблюдение регламента мероприятия, проводимого аккредитующей организацией;
- соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.
Аккредитующая организация утверждает регламент проводимого мероприятия.
Основания для отказа в постоянной аккредитации:
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;
- непредоставление документов, указанных выше;
- отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ.
В свою очередь, неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом в порядке, установленном законодательством РК.
Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:
- заявление главного редактора СМИ или собственника СМИ о лишении постоянной аккредитации журналиста с указанием причин;
- наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитующей организации, распространяемых журналистом;
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;
- нарушение двух и более раз условий, которые обязан соблюдать аккредитованный журналист.
Аккредитующая организация в течение двух рабочих дней со дня установления основания уведомляет СМИ о лишении журналиста аккредитации с указанием причин.
При этом журналистов лишают постоянной аккредитации сроком на шесть месяцев.
В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты в порядке, определяемом уполномоченным органом в области массмедиа.
Временная аккредитация
Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для освещения конкретного мероприятия, и проводится не позднее, чем за один рабочий день до проведения соответствующего мероприятия.
Для получения временной аккредитации СМИ представляют заявление о временной аккредитации журналистов за подписью главного редактора или собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".
Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления о временной аккредитации письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:
- об аккредитации;
- об отказе в аккредитации.
Временно аккредитованный журналист (представитель средств массовой информации) соблюдает следующие условия:
- сбор и распространение информации, полученной от аккредитовавших его государственных органов и организаций, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
- соблюдение регламента мероприятия, проводимого аккредитующей организацией;
- соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.
Основаниями для отказа во временной аккредитации являются:
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;
- непредоставление документов, указанных выше;
- отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ.
Приказ введен в действие с 20 августа 2024 года.
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