Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Электрозарядные станции, бесплатная парковка и другие меры по развитию инфраструктуры для электромобилей: подписан закон.
- Административное дело не будут возбуждать в случае упрощенного оформления ДТП: внесены поправки в КоАП.
- Концепцию развития государственной службы до 2029 года утвердили в Казахстане.
- Три новых комитета образованы при Минюсте.
- Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов создали в Казахстане для борьбы с незаконным использованием воды.
- У министров и акимов появятся внештатные советники по вопросам инвалидности: утверждены правила.
- Определены сроки нового учебного года и каникул в школе.
- Установлены единые требования к предпринимателям для выдачи займа в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.
- Обновлены Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.
- Изменились Правила выдачи иностранных разрешений отечественным перевозчикам: при выдаче бланков исключается человеческий фактор.
- В порядок предоставления жилья гражданам, пострадавшим от ЧС, внесли изменения, касающиеся
проживающих во временных строениях.
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