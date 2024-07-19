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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 16:41 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Электрозарядные станции, бесплатная парковка и другие меры по развитию инфраструктуры для электромобилей: подписан закон.
  • Административное дело не будут возбуждать в случае упрощенного оформления ДТП: внесены поправки в КоАП.
  • Концепцию развития государственной службы до 2029 года утвердили в Казахстане.
  • Три новых комитета образованы при Минюсте.
  • Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов создали в Казахстане для борьбы с незаконным использованием воды.
  • У министров и акимов появятся внештатные советники по вопросам инвалидности: утверждены правила.
  • Определены сроки нового учебного года и каникул в школе.
  • Установлены единые требования к предпринимателям для выдачи займа в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.
  • Обновлены Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.
  • Изменились Правила выдачи иностранных разрешений отечественным перевозчикам: при выдаче бланков исключается человеческий фактор.
  • В порядок предоставления жилья гражданам, пострадавшим от ЧС, внесли изменения, касающиеся проживающих во временных строениях.

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