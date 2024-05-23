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Законодательство РК

В Казахстане приостановят применение новой формы декларации о доходах

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 11:42 Фото: freepik
Министерство финансов подготовило приказ "О приостановлении действия некоторых структурных элементов приказа министра финансов "Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления", сообщает Zakon.kz.

В частности, приостанавливается применения формы и правил составления Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) (приложения 3 и 4 к приказу от 13 сентября 2021 года) по 31 июля 2024 года включительно до разработки и реализации их в информационных системах Комитета государственных доходов МФ РК.

Как поясняется, до истечения срока приостановления будут применяться форма и правила составления Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) по приложениям 1 и 2 к приказу от 13 сентября 2021 года.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.

Ранее мы рассказали, когда казахстанцы получат доступ к декларациям высокопоставленных чиновников.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МФ РК Казахстан Всеобщее декларирование 2024 год
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