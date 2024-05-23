В Казахстане приостановят применение новой формы декларации о доходах
В частности, приостанавливается применения формы и правил составления Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) (приложения 3 и 4 к приказу от 13 сентября 2021 года) по 31 июля 2024 года включительно до разработки и реализации их в информационных системах Комитета государственных доходов МФ РК.
Как поясняется, до истечения срока приостановления будут применяться форма и правила составления Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) по приложениям 1 и 2 к приказу от 13 сентября 2021 года.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.
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