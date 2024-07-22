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Законодательство РК

Изменились правила заключения договоров услуг образовательного госзаказа

Городская библиотека, образование, обучение, книги, учебники, библиотека для студентов, школьников , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство просвещения приказом от 17 июля 2024 года внесло изменения и дополнения в Правила заключения договоров услуг государственного образовательного заказа посредством веб-портала государственных закупок", сообщает Zakon.kz.

Так, правила дополнены пунктом, что услуга по использованию (доступа) веб-портала государственных закупок в рамках договоров услуг государственного образовательного заказа потенциальным поставщикам оказывается единым оператором в сфере государственных закупок на платной основе согласно тарифам, предусмотренным для государственных закупок.

В новой редакции части правил говорится, что время создания, получения и отправки всех электронных документов и электронных копий документов на веб-портале государственных закупок фиксируется по времени автоматизированной интегрированной информационной системы "Электронные государственные закупки".

Порядок заключения договоров посредством веб-портала государственных закупок, осуществляемого оператором уполномоченного органа в области образования, в рамках размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования предусматривает выполнение следующих последовательных мероприятий:

  • регистрация участников на веб-портале государственных закупок (в случае если они не зарегистрированы);
  • разработка и утверждение решением первого руководителя оператора либо иного уполномоченного им лица плана заключения договоров присоединения на соответствующий финансовый год по новой форме согласно приложению 1-1 к правилам и размещение его на веб-портале государственных закупок;
  • формирование оператором на веб-портале государственных закупок проекта договора присоединения, предусматривающего стандартные условия взаимодействия оператора и поставщиков по форме, утвержденной первым руководителем оператора либо иного уполномоченного им лица. Договор присоединения заключается в пределах утвержденного бюджета оператора. При этом, в соответствии с нормами гражданского законодательства РК, допускается распространение действия договора присоединения на отношения, возникшие до его заключения, но не ранее начала текущего финансового года. Договор присоединения подписывается оператором посредством веб-портала государственных закупок с использованием электронной цифровой подписи и размещается на веб-портале государственных закупок. Оператор направляет посредством веб-портала государственных закупок соответствующие уведомления поставщикам для целей их присоединения к размещенному договору присоединения;
  • поставщик после получения уведомления от оператора посредством веб-портала государственных закупок присоединяется к договору присоединения путем подписания электронной цифровой подписью соответствующего заявления посредством веб-портала государственных закупок. Подписание заявления поставщиком является формой выражения его согласия с условиями договора присоединения. Изменения в договор присоединения вносятся оператором в одностороннем порядке в пределах утвержденного бюджета оператора путем их размещения на веб-портале государственных закупок. Подписание дополнительных соглашений к договору присоединения не требуется;
  • после заключения договора присоединения сторонами оказание поставщиком услуги и направление оператору посредством веб-портала государственных закупок акта оказанных услуг по форме согласно приложению 2;
  • подписание оператором посредством ЭЦП акта оказанных услуг в течение 10 рабочих дней со дня его получения от поставщика, либо отказ в принятии услуг с указанием аргументированных обоснований;
  • осуществление оплаты оператором после подписания акта оказанных услуг в течение 30 календарных дней безналичным платежом путем перечисления денег на банковский счет поставщика, если иное не предусмотрено условиями договора присоединения;
  • подтверждение оператором на веб-портале государственных закупок оплаты, произведенной за оказанные поставщиком услуги. 

Кроме того, правила дополнены приложением 1-1, которое предусматривает форму плана заключения договора присоединения с частными организациями образования.

Приказ вводится в действие с 30 июля 2024 года.

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