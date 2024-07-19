В Казахстане автоматизируют распределение мест в общежитиях колледжей

Министерство просвещения подготовило изменения и дополнения в Правила распределения мест в общежитиях организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширены способы оказания государственной услуги "Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования", которая оказывается физическим лицам бесплатно на основании заявления.

Предусматривается также подача заявления и получение результата через телефон сотовой связи, который зарегистрирован на веб-портале "электронного правительства".

Кроме того, прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через:

организации ТиППО (колледжи);

веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

Правила также добавлены новыми пунктами о том, что госуслуга по предоставлению общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования может оказываться проактивным способом, по инициативе услугодателя посредством информационных систем государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале "электронного правительства" и включать в себя:

отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание государственной услуги по предоставлению общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

получение согласия студента на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений от услугополучателя, в том числе ограниченного доступа, посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

Срок ожидания ответа от студентов составляет 24 часа с момента получения запроса.

При необходимости услугополучатель по принципу "одного заявления" подает заявление на предоставление общежития при подаче документов на получение госуслуги "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования", которая будет оказана по итогам зачисления в организацию технического и профессионального, послесреднего образования.

Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом оснований и очередности в следующем приоритетном порядке:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане РК из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, лица с инвалидностью первой или второй группы, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью третьей группы, лица, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью, лица, получающие государственное социальное пособие по случаю потери кормильца, лица, получающие государственную адресную социальную помощь, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасы;

обучающиеся в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін – 2050");

обучающиеся, зачисленные на первый курс, имеющие сертификат победителя или призера Президентской, международной и республиканской олимпиады и (или) конкурса, а также абитуриенты, окончившие организацию образования с отличием с подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат);

обучающиеся, принятые на обучение на первый курс имеющие высокий балл по итогам конкурса или собеседования, проведенных организацией образования.

При равенстве баллов по итогам зачисления проведенных организацией образования учитывается материальное положение обучающегося при предоставлении справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи, направления расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников.

обучающиеся из числа учащихся старших курсов, имеющие высокие результаты в учебной, научной и общественной работе;

иные обучающиеся организации.

Как поясняется, внесение изменений в правила предусматривает объективное автоматизированное распределения мест в общежитиях колледжей и исключает недопущения истребования излишних документов при оказании государственный услуги по предоставлению мест в общежитиях колледжей.

Кроме того, распределение мест в общежитии производится с учетом оснований и очередности, в приоритетном порядке включены категории из числа детей.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 августа.

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