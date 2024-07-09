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Законодательство РК

Часть земель Конаева войдет в состав нового города Алатау

Новый город Алатау войдет в состав города Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 16:19 Фото: primerminister.kz
Подготовлено совместное решение акимата и маслихата Алматинской области "Об установлении границ (черты) города Алатау", сообщает Zakon.kz.

"Установить границы (черты) города Алатау, включив в его черту части земель города Конаева, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88267,0086 гектаров, согласно приложению к совместному решению Алматинского областного маслихата и постановлению акимата Алматинской области", – говорится в документе. 

В частности, в состав Алатау войдет 10937,0052 га земли Конаева, 65213,0004 га Илийского района и 12117,003 га Талгарского района.

Установлены границы нового города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 16:19

Фото: скриншот документа

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.

Ранее мы рассказали, что правительство Казахстана постановлением от 17 мая 2024 года утвердило Генеральный план города Алатау Алматинской области.

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

Общая площадь города – 88 тыс. гектаров. Население города составляет 52,7 тыс. человек.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Маслихат Казахстан Конаев акимат 2024 год Алатау
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