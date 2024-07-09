Часть земель Конаева войдет в состав нового города Алатау

Подготовлено совместное решение акимата и маслихата Алматинской области "Об установлении границ (черты) города Алатау", сообщает Zakon.kz.

"Установить границы (черты) города Алатау, включив в его черту части земель города Конаева, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88267,0086 гектаров, согласно приложению к совместному решению Алматинского областного маслихата и постановлению акимата Алматинской области", – говорится в документе.

В частности, в состав Алатау войдет 10937,0052 га земли Конаева, 65213,0004 га Илийского района и 12117,003 га Талгарского района.

Фото: скриншот документа

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.

Ранее мы рассказали, что правительство Казахстана постановлением от 17 мая 2024 года утвердило Генеральный план города Алатау Алматинской области.

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

Общая площадь города – 88 тыс. гектаров. Население города составляет 52,7 тыс. человек.