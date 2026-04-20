Право

В Казахстане определили размер грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" в 2026 году

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 3 апреля 2026 года определен размер и количество грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" (Поколение независимости) в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

"Определить размер гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" в 2026 году в сумме 3 000 000 (три миллиона) тенге в количестве 30 грантов", – говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

В Казахстане изменились правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"

Грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" (Поколение независимости), учрежденный главой государства в 2021 году, направлен на поддержку талантливой молодежи. Ежегодно присуждается 30 грантов по направлениям: наука, культура, IT, медиа и бизнес.

Лариса Черненко
Читайте также
Стало известно, какими могут быть третья и четвертая АЭС в Казахстане
17:25, Сегодня
Стало известно, какими могут быть третья и четвертая АЭС в Казахстане
В Казахстане изменились правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
11:03, 23 июля 2024
В Казахстане изменились правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
В Казахстане изменятся правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
11:04, 29 мая 2024
В Казахстане изменятся правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
