Отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Павлодарской области

23 июля 2024 года в СМУС Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении отчима, подозревавшегося в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы, сообщает Zakon.kz.

Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, подчеркнули в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Мужчина признал вину и попросил сурово его не наказывать.

"Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, а также потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами. Преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание только в виде лишения свободы. С учетом обстоятельств совершения особо тяжкого преступления назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 18 лет", – сообщили в пресс-службе.

Также осужденный пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Щербактинском районе Павлодарской области 12-летняя школьница стала мамой. По данному факту органами внутренних дел ведется расследование.

