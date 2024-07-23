В казахстанских вузах изменят подход при распределении мест в общежитиях

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в части размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего или послевузовского образования местами в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что для размещения государственного заказа:

учитывается прогнозный дефицит мест в общежитиях организаций высшего или послевузовского образования на трехлетний период с учетом демографической ситуации и миграционных процессов в регионе;

Также учитываются:

общее количество мест строящегося общежития или реконструируемого здания под общежитие, которое составляет для областных центров, городов республиканского значения и столицы – не менее 100 мест, а для остальных населенных пунктов – не менее 50 мест.

Общее количество мест реконструируемого общежития составляет не менее 50 новых мест, помимо ранее существовавших мест в реконструируемом общежитии. При этом, государственный заказ размещается за дополнительно введенные новые места в реконструированном общежитии.

оператором при содействии организаций высшего или послевузовского образования осуществляется мониторинг введения поставщиком новых мест в общежитии, а также фактически занятых студентами, магистрантами и докторантами организаций высшего и послевузовского образования мест в общежитии, путем формирования и ведения базы данных поставщиков.

Мониторинг фактически занятых студентами, магистрантами и докторантами мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из:

информационной системы "Национальная образовательная база данных", в части подтверждения отнесения, проживающих в общежитии к категории студентов, или магистрантов, докторантов организаций высшего или послевузовского образования;

государственной базы данных "Физические лица", в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах, магистрантах и докторантах, в том числе об их регистрации по месту жительства, за исключением иностранцев и лиц без гражданства;

информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего и (или) послевузовского образования. В случае отсутствия таких сведений в информационной системе "StudDom", оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего и (или) послевузовского образования.

При этом дополнено, что система контроля и управления доступом устройства, ограничивающего свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, обеспечивает использование карточной идентификации или биометрической идентификации (Face ID).

Для размещения государственного заказа потенциальный поставщик услуг по обеспечению введения новых мест в общежитиях подает оператору заявление в бумажной или электронной форме, заверенные ЭЦП, с предоставлением следующих документов (в бумажных копиях или электронной форме):

в случае строительства нового общежития:

правоустанавливающий и идентификационный документ на земельный участок (собственный, арендуемый или на праве безвозмездного землепользования), используемый под строительство общежития;

правоустанавливающий и идентификационный документ на общежитие с приложением справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках – для введенных в эксплуатацию новых общежитий (дополнено).

Выплаты по государственному заказу осуществляются после введения в эксплуатацию общежития и регистрации обременения права на изменение целевого назначения общежития на срок не менее 20 лет, за полный месяц, без дробления.

Для осуществления выплаты поставщик ежемесячно предоставляет реестр по состоянию на 15 декабря.

В правила добавлено, что сведения, указанные в реестре, сверяются оператором на предмет соответствия их базе данных и информационным системам.

Предусматривается, что оператор в целях осуществления мониторинга фактически занятых студентами, магистрантами и докторантами организаций высшего и послевузовского образования мест в общежитии по состоянию на последний день месяца и на 15 декабря на основании сведений, полученных из информационной системы "StudDom" за соответствующий период, в течение 5 рабочих дней уведомляет студентов, магистрантов и докторантов о проживании их в соответствующем общежитии с указанием контактов обратной связи, посредством веб-портала "электронного правительства".

В случае отсутствия возражения от студента, магистранта и докторанта в течение трех рабочих дней после отправки уведомления оператором, считается подтверждением проживания его в соответствующем общежитии по умолчанию.

В случае подтверждения факта непроживания студентов, магистрантов и докторантов в общежитии после осуществления выплаты по государственному заказу оператор оформляет заключение, на основании которого направляет поставщику требование о возврате в бюджет средств, полученных за таких студентов, магистрантов и докторантов.

В правила также добавлен новый пункт, в котором говорится, что фактически занятые места в общежитии студентами, магистрантами и докторантами подтверждаются информационной системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента, магистранта и докторанта в соответствующем общежитии в месяц (за исключением декабря месяца) не менее 72-х часов и количеством входов и выходов студента, магистранта и докторанта в месяц (за исключением декабря месяца) не менее десяти входов и десяти выходов.

Фактически занятые места в общежитии подтверждаются информационной системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента, магистранта и докторанта организаций высшего и (или) послевузовского образования в соответствующем общежитии в декабре месяце не менее тридцати шести часов и количеством входов и выходов студента, магистранта и докторанта организаций высшего и (или) послевузовского образования в декабре месяце не менее пяти входов и пяти выходов.

Указанные требования не распространяются на студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего и послевузовского образования, зарегистрированных в информационной системе "StudDom" до 15 декабря, и проживающих в общежитии не менее 12 часов.

Как поясняется, указанные поправки вносятся для нивелирования рисков по фальсификации данных, касающихся фактически занятых мест в общежитиях и выявления "мертвых душ".

В МНВО также отметили, что для единообразного учета времени нахождения студентов, магистрантов и докторантов в общежитии предлагается установить минимальное время их нахождения в общежитии – не менее 72 часа в месяц, в декабре – не менее 36 часов. При этом, для вновь зарегистрированных в общежитии студентов, магистрантов и докторантов – не менее 12 часов проживания до отчетного срока (конец месяца и 15 декабря).

Данный расчет сложился из следующего. При стандартном расчете в месяце – 30 календарных дней.

"Принимая во внимание, что в общежитии студенты, магистранты и докторанты проживают в учебный период с понедельника по пятницу, поскольку определенная часть студентов, магистрантов и докторантов в пятницу утром выходят на занятия, вечером не возвращаясь в общежитие уезжает к родителям, родственникам, друзьям. Также в праздничные дни студенты, магистранты и докторанты могут не проживать в общежитии. С учетом этого, в расчет взято минимальное количество календарных дней в месяц – 12 дней", - пояснили в министерстве.

Кроме этого, учитывались потребности студенческой молодежи, которая в свободное от занятий время занимается подработками, волонтерством, досугом, спортом.

Таким образом, минимальное количество времени, которое студент, магистрант и докторант находится в общежитии составляет – 6 часов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 августа.

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