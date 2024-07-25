Чем будет заниматься Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 16 июля 2024 года утвердил Положение о Комитете по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Задача Комитета – обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики, выполнение стратегических, регулятивных, реализационных, контрольно-надзорных функций в сфере управления водными ресурсами. Права Комитета: вступать во взаимоотношения со структурными подразделениями Министерства водных ресурсов и ирригации РК для обеспечения оперативного решения вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию Комитета;

запрашивать и получать от государственных и не государственных органов и организаций, должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для решения вопросов, отнесенных к компетенции Комитета;

вносить предложения по совершенствованию деятельности, регулируемой Комитетом;

осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РК. Обязанности Комитета: соблюдать законодательство РК, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц, в том числе:

обеспечение доступности стандартов государственных услуг;



обеспечение информированности получателей государственных услуг о порядке оказания государственных услуг;



участие в предоставлении соответствующей информации в уполномоченный орган по оценке качества оказания государственных услуг и контроля за качеством оказания государственных услуг, уполномоченный орган в сфере информатизации для проведения оценки качества оказания государственных услуг;



участие в предоставлении соответствующей информации некоммерческим организациям, проводящим общественный мониторинг, в установленном законодательством порядке;



рассмотрение жалоб и обращений получателей государственных услуг;



принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;



осуществление анализа и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;

своевременно и качественно выполнять возложенные на Комитет функции. Функции ведомства: осуществляет государственный контроль за соблюдением требований к режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах в пределах своей компетенции;

участвует в разработке критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений, правила определения критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений;

согласовывает удельные нормы водопотребления и водоотведения;

разрабатывает методику по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения;

участвует в разработке типовых правил общего водопользования;

разрабатывает форму заявления на получение разрешения на специальное водопользование и форму разрешения на специальное водопользование;

участвует в определении порядка обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений;

определяет порядок предоставления водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной основе;

разрабатывает порядок согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах;

участвует в разработке правил плавания и производства хозяйственных, исследовательских, изыскательских и промысловых работ в территориальных водах;

разрабатывает правила первичного учета вод;

участвует в определении порядка разработки и утверждения генеральных и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов;

осуществляет государственный контроль в области использования и охраны водного фонда;

определяет порядок ведения государственного учета вод и их использования, государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов, осуществляет государственный учет вод и их использования, ведение государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов;

создает информационную базу данных водных объектов и обеспечивает доступ к ней всех заинтересованных лиц;

утверждает режим использования водных объектов и источников питьевого водоснабжения;

участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного сотрудничества в области использования и охраны водного фонда;

участвует в разработке, определении и согласовании карты чувствительности и индекса экологической чувствительности к разливам нефти совместно с заинтересованными государственными органами в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

участвует в сотрудничестве с сопредельными государствами по вопросам регулирования водных отношений, рационального использования и охраны трансграничных вод в порядке, установленном законодательством РК;

разрабатывает правила установления водоохранных зон и полос;

участвует в разработке генеральной схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов;

участвует в разработке бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственные балансы;

разрабатывает требования, предъявляемые к организациям, аттестуемым на право проведения работ в области безопасности плотин;

проводит аттестацию организаций на право проведения работ в области безопасности плотин;

участвует в разработке правил, определяющих критерии отнесения плотин к декларируемым, и правила разработки декларации безопасности плотины;

участвует в разработке нормативных правовых актов в области безопасности плотин;

участвует в разработке правил выполнения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и основного оборудования;

согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов (зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным территориям;

рассматривает обращения услугополучателей по вопросам оказания государственных услуг;

осуществляет реализацию государственной политики по управлению государственным имуществом в соответствующей отрасли, в пределах своей компетенции разрабатывает, утверждает нормативные правовые акты в сфере управления государственным имуществом в курируемых отраслях;

осуществляет управление республиканскими государственными предприятиями и республиканскими государственными учреждениями в регулируемой сфере;

утверждает положение республиканских государственных учреждений в регулируемой сфере, внесение в него изменений и дополнений;

осуществляет организацию проведения государственных закупок;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательными актами, актами Президента и Правительства РК. Руководство Комитета осуществляет его Председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций. Положением определены полномочия председателя Комитета: в пределах своей компетенции подписывает приказы;

представляет в Министерство предложения по структуре и штатной численности Комитета, и его территориальных подразделений;

назначает на должности и освобождает от должностей работников Комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

назначает на должности и освобождает от должностей заместителей руководителей территориальных подразделений;

вносит предложения в Министерство о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей территориальных подразделений;

утверждает должностные инструкции работников Комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

в пределах своей компетенции принимает меры по противодействию коррупции в Комитете и его территориальных подразделениях, организует мероприятия по противодействию коррупции и несет персональную ответственность в Комитете, территориальных подразделениях;

осуществляет общее руководство финансово-хозяйственной деятельности и проведения государственных закупок в Комитете;

поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок и премирования работников Комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

решает вопросы командирования (за исключением командировки заграницу), оказание материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышение квалификации, поощрения, выплаты надбавок руководителям территориальных подразделений;

решает вопросы командирования, оказание материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышение квалификации, поощрения, выплаты надбавок, налагает дисциплинарные взыскания на заместителей руководителей территориальных подразделений Комитета;

вносит предложения по возложению на время отсутствия руководителя территориального подразделения Комитета временное исполнение его обязанностей на заместителя руководителя или другого работника территориального подразделения Комитета;

утверждает положения структурных подразделений, а также положения территориальных подразделений, находящихся в ведении Комитета;

вырабатывает предложения по формированию государственной политики в регулируемой сфере;

определяет компетенцию и порядок взаимодействия территориальных подразделений с Комитетом;

отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов территориальных подразделений;

представляет Комитет в государственных органах и иных организациях без доверенности;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и актами Президента РК. Какие территориальные органы находятся в ведении Комитета Республиканское государственное учреждение (РГУ) "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

РГУ "Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

РГУ "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

РГУ "Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

РГУ "Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

РГУ "Жайык- Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

РГУ "Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК". Приказ введен в действие 16 июля 2024 года. Ранее мы рассказывали, что в Казахстане усилят борьбу с "черным рынком" воды. Читайте также Какое имущество относится к объекту кондоминиума Состояние объектов теплоэнергетики будут мониторить в Казахстане Правила работы игорных заведений и тотализаторов разработали в Казахстане

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