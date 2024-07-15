В Казахстане усилят борьбу с "черным рынком" воды

Министерство водных ресурсов и ирригации усилит борьбу с "черным рынком" воды, сообщает Zakon.kz.

Для этого при Министерстве водных ресурсов и ирригации создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

"Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны", – говорится в сообщении.

Также работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны.

Днями ранее филиал "Казводхоза" по Туркестанской области подал аграриям Отырарского района 34,35 млн кубометров воды.