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В Казахстане усилят борьбу с "черным рынком" воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 08:54 Фото: pixabay
Министерство водных ресурсов и ирригации усилит борьбу с "черным рынком" воды, сообщает Zakon.kz.

Для этого при Министерстве водных ресурсов и ирригации создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

"Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны", – говорится в сообщении.

Также работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны.

Днями ранее филиал "Казводхоза" по Туркестанской области подал аграриям Отырарского района 34,35 млн кубометров воды.

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