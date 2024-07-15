В Казахстане усилят борьбу с "черным рынком" воды
Фото: pixabay
Министерство водных ресурсов и ирригации усилит борьбу с "черным рынком" воды, сообщает Zakon.kz.
Для этого при Министерстве водных ресурсов и ирригации создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
"Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны", – говорится в сообщении.
Также работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны.
Днями ранее филиал "Казводхоза" по Туркестанской области подал аграриям Отырарского района 34,35 млн кубометров воды.
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