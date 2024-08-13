Чем будет заниматься Комитет водного хозяйства

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 5 августа 2024 года утвердил положение о комитете водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.

Задача комитета – обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики, выполнение регулятивных и реализационных функций в области водного хозяйства.

Функции:

участвует в разработке правил эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на водных объектах;

участвует в разработке правил эксплуатации водохозяйственных, гидромелиоративных систем и сооружений;

организует проектные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения вне пределов населенных пунктов;

подготавливает и реализует инвестиционные проекты в водном хозяйстве;

участвует в определении порядка предоставления в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений;

рассматривает обращения физических и юридических лиц;

осуществляет организацию проведения государственных закупок;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательными актами, актами президента и правительства РК.

Руководство комитетом осуществляет председатель комитета, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и осуществление им своих функций.

Положением определены полномочия председателя комитета:

в пределах своей компетенции подписывает приказы;

представляет в министерство предложения по структуре и штатной численности комитета;

назначает на должности и освобождает от должностей работников комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

утверждает должностные инструкции работников комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

в пределах своей компетенции принимает меры по противодействию коррупции в комитете, организует мероприятия по противодействию коррупции и несет персональную ответственность в комитете;

осуществляет общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью и проведение государственных закупок в комитете;

поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц, а также на руководителей подведомственных организаций и их заместителей;

решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок и премирования работников комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

утверждает положения структурных подразделений комитета;

утверждает в установленном законодательством порядке технико-экономические обоснования или проектно-сметные документации на строительство объектов, финансируемых за счет целевых бюджетных средств;

вырабатывает предложения по формированию государственной политики в регулируемой сфере;

представляет комитет в государственных органах и иных организациях без доверенности;

выдает доверенность для представления интересов комитета в государственных органах и иных организациях в соответствии с действующим законодательством РК;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и актами президента РК.

Приказ введен в действие с 5 августа 2024 года.

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