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Законодательство РК

В Казахстане запустят пилотный проект новой модели управления системой образования

Первоклассники, ученики младших классов, 1 класс, 1 сентября, первое сентября, начало учебного года, школа, школьники, учитель, преподаватель, педагог , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 16:13 Фото: Zakon.kz
Подготовлен совместный приказ министров просвещения, национальной экономики, финансов и постановление акиматов Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей "Об утверждении пилотного проекта "Новая модель управления системой образования РК", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить пилотный проект "Новая модель управления системой образования Республики Казахстан" в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях", – говорится в документе.

Основной целью пилотного проекта является усовершенствование действующей модели управления системой образования на местном уровне.

Пилотный проект направлен на устранение следующих недостатков действующей модели управления системой образования на местном уровне:

  • увеличилась нагрузка на областные управления образования, что привело к снижению эффективности принимаемых решений по региону;
  • верификация локальной информации привела к росту бюрократической составляющей;
  • отсутствие единого подхода при распределении денежных средств внутри региона, что повлияло на сроки принятия решений на местах при чрезвычайных ситуациях.

Проект предусматривает передачу части функций с областного уровня на районный/городской уровни в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях, а именно сохранения ответственности за образовательный процесс на областном уровне, и передача административно-хозяйственных функции на районный/ городской уровни.

Планируется осуществить разделение функций управления системой образования между уровнями местного государственного управления на:

  • учебно-воспитательный процесс;
  • административно-хозяйственное обеспечение.

При этом за местным исполнительным органом в области образования закрепляются функции по организации и обеспечению учебно-воспитательным процессом, предусматривающие:

  • реализацию государственной политики в области образования;
  • обеспечение качества учебно-воспитательного процесса, в том числе: организация контроля за качеством образования всех уровней (дошкольное, среднее, техническое и профессиональное, а также специальное и дополнительное образование);
  • приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования;
  • методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: обеспечение педагогов и организаций образования необходимыми методическими материалами, ресурсами для повышения их профессиональных компетенций;
  • назначение и увольнение руководителей отделов образования в районах и городах;
  • обеспечение качественного педагогического состава в государственных организациях образования, назначение и увольнение педагогов государственных организаций образования;
  • начисление и выплата заработной платы педагогам и иным работникам, занятым в учебно-воспитательном процессе в государственных организациях образования;
  • повышение квалификации педагогов, в том числе создание условий по прохождению педагогами соответствующего обучения и роста их профессиональных компетенций;
  • обеспечение материально-технической базой государственных организаций образования;
  • обеспечение охраны и безопасности организаций образования;
  • обеспечение скоростным интернетом, создание доступа к современным технологиям обучения и образовательным ресурсам;
  • учет детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования;
  • организацию бесплатного и льготного питания обучающихся в организациях образования;
  • оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования;
  • осуществление бесплатного подвоза обучающихся до ближайшей школы и обратно, льготного проезда обучающихся на общественном транспорте;
  • иные функции, предусмотренные законодательством в области образования.

За акиматами районов и городов областного значения закрепляются функции по административно-хозяйственному обеспечению государственных организаций образования, предусматривающие:

  • обеспечение бесперебойного функционирования зданий и сооружений государственных организаций образования;
  • обеспечение сохранности активов государства;
  • финансирование расходов на текущее содержание зданий и сооружений, по оплате коммунальных и иных услуг, иных затрат, связанных с движимым и недвижимым имуществом государственных организаций образования;
  • проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений;
  • управление персоналом, занятым в административно-хозяйственном обеспечении государственных организаций образования;
  • начисление и выплата заработной платы работникам, занятым в административно-хозяйственном обеспечении государственных организаций образования (связанного с передаваемыми функциями).

На период реализации пилотного проекта финансирование учебно-воспитательного процесса осуществляется за счет средств областного бюджета, административно-хозяйственное обеспечение – за счет средств бюджета соответствующего района, города областного значения.

Реализация пилотного проекта будет осуществлена в период с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года.

Министерство просвещения обеспечивает методологическое сопровождение пилотного проекта, включающее разработку методических рекомендаций, проведение обучающих семинаров для участников проекта, координацию и контроль за реализацией Пилотного проекта.

Акиматы Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей обеспечивают передачу имущественного комплекса в коммунальную собственность акиму района, города областного значения с соответствующим финансированием.

Аким района, города областного значения пилотных регионов определяет администратора местной бюджетной программы для осуществления административно-хозяйственного обеспечения государственных организаций образования и принимает иные меры по реализации Пилотного проекта.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.

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