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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 17:10 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане регламентировали работу антифрод-центра, который будет бороться с мошенническими транзакциями.
  • Присваивать и упразднять адрес недвижимости будут по новым правилам.
  • Утверждены цены на изготовление техпаспорта, водительских прав и госномеров на авто.
  • Утвержден прейскурант цен на ускоренное изготовление дубликатов госномеров на машины.
  • Обновлен перечень документов и сведений для оформления РВП иностранцами.
  • В Правила профессиональной выплаты за счет работодателя внесли изменения: уточнен порядок возврата излишне зачисленных (выплаченных) сумм.
  • В Казахстане изменился порядок рассмотрения ходатайств о присвоении статуса беженца: лицо, ищущее убежище подлежит дактилоскопированию в течение 3 календарных дней с момента получения свидетельства лица, ищущего убежище.
  • Признаки ветхих банкнот обновил Нацбанк.
  • Минздрав утвердил новый текст предупреждения о вреде курения для надписи в местах, где осуществляется продажа табачных изделий.
  • Неженатые мужчины смогут усыновлять детей: постановление Конституционного Суда.

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