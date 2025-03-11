Какую информацию о детях-сиротах обяжут предоставлять организации по наставничеству

Министерство просвещения подготовило проект приказа об определении объема информации о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляемой организациям по наставничеству, сообщает Zakon.kz.

"Определить, что объем информации о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляемый организациям по наставничеству, содержит данные по полу, возрасту, состоянию здоровья, об особенностях характера, причинах отсутствия родительского попечения, наличии братьев и сестер, совершеннолетних родственников, а также фотографии детей, находящиеся в Республиканском банке данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи", – говорится в тексте.

Документ разработан в соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества".

Данными поправками определено понятие "организация по наставничеству" – некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории Республики Казахстан деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 марта 2025 года.

Мы сообщали, что по стипендии "Болашак" можно будет обучиться на бакалавра.