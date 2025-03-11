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Право

Какую информацию о детях-сиротах обяжут предоставлять организации по наставничеству

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 15:46 Фото: pixabay
Министерство просвещения подготовило проект приказа об определении объема информации о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляемой организациям по наставничеству, сообщает Zakon.kz.
"Определить, что объем информации о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляемый организациям по наставничеству, содержит данные по полу, возрасту, состоянию здоровья, об особенностях характера, причинах отсутствия родительского попечения, наличии братьев и сестер, совершеннолетних родственников, а также фотографии детей, находящиеся в Республиканском банке данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи", – говорится в тексте.

Документ разработан в соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества".

Данными поправками определено понятие "организация по наставничеству" – некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории Республики Казахстан деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 марта 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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