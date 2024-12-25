Требования к ведущим ученым утвердили в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 17 декабря 2024 года утвердил требования к ведущим ученым, оплата труда которых осуществляется в рамках базового финансирования, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что ведущие ученые, оплата труда которых осуществляется в рамках базового финансирования соответствуют следующим требованиям:

наличие ученой степени (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю);

наличие стажа научной и (или) научно-педагогической работы, который должен соответствовать направлению деятельности субъекта базового финансирования и составлять не менее 5 лет;

наличие опыта руководства научной организацией или научным подразделением (отделом, центром, лабораторией или другим структурным подразделением) не менее 3 лет или научного руководства завершенным или реализуемым научным или научно-техническим проектом или программой в рамках грантового или программно-целевого финансирования за счет государственного бюджета, либо научного руководства международным проектом или программой или проектом финансируемым международной организацией со сроком реализации не менее 3 лет, либо наличие опыта подготовки и успешной защиты не менее 1 доктора философии (PhD), доктора по профилю, либо кандидата или доктора наук в качестве научного консультанта или руководителя либо наличие индекса Хирша не менее 3 согласно международным базам Web of Science (Вэб оф сайнс) и (или) Scopus (Скопус);

субъект базового финансирования является основным местом работы;

наличие у ведущих ученых по соответствующим направлениям деятельности субъекта базового финансирования за последние 10 лет:

по научным направлениям "Естественные науки", "Инжиниринг и технологии", "Медицина и здравоохранение":

- не менее 2 статей и (или) обзоров, индексируемых в Science Citation Index Expanded (Сайнс сайтейшн индекс экспандед) базы данных Web of Science (Вэб оф сайнс), и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore (Сайтскор) в базе данных Scopus (Скопус) не менее 20 и не менее 1 статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК (КОКСНВО) к публикации основных результатов научных исследований;

по научному направлению "Сельскохозяйственные и ветеринарные науки":

- не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров, индексируемых в Science Citation Index Expanded (Сайнс сайтейшн индекс экспандед) базы данных Web of Science (Вэб оф сайнс), и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore (Сайтскор) в базе данных Scopus (Скопус) не менее 20 (двадцати) и не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО к публикации основных результатов научных исследований либо не менее 1 (одного) патента на селекционное достижение (в растениеводстве или в животноводстве) или 1 (один) охранный документ на изобретение, технологии, полезные модели, технические средства или внедренные в производство Республики Казахстан результаты научной, научно-технической деятельности или выведенные и районированные сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, породы, типы, линии сельскохозяйственных животных, рыб и пчел, а также кроссы птиц или технологические и технические разработки в области механизации, сельского хозяйства, защита и карантин растений, почвенное плодородие, производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции или разработка новых методов, а также средств профилактики, диагностики и лечения болезней животных, птиц, рыб и пчел или значительные экономические разработки в области агропромышленного комплекса и развития сельских территорий;

по научным направлениям "Социальные науки" и "Гуманитарные науки и искусство":

- не менее 1 статьи и (или) обзора, индексируемой в международной базе данных Web of Science (Вэб оф сайнс) и (или) Scopus (Скопус) и не менее 2 статей или обзоров в отечественных и (или) зарубежных научных изданиях, рекомендованных КОКСНВО к публикации основных результатов научных исследований или монография с вкладом не менее 4 печатных листов, при наличии ISBN (Айэсбиэн);

- по научному направлению "Военные науки и национальная безопасность", включая опытно-конструкторские работы по развитию оборонно-промышленного комплекса, вооружения и военной техники, военно-космических и двойных технологий, космической технике и технологиям не менее 2 статей в журналах, рекомендованных КОКСНВО, и (или) в других отечественных рецензируемых научных изданиях.

При отсутствии статьи в научных изданиях, рекомендованных КОКСНВО, учитывается патент на изобретение или другой охранный документ (с полным библиографическим описанием).

Ранее действовавшие требования к ведущим ученым, оплата труда которых осуществляется в рамках базового финансирования, от 13 октября 2022 года утрачивают силу.

Приказ вводится в действие с 4 января 2025 года.