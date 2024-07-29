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Законодательство РК

Минторговли обновило свой план развития

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 14:23 Фото: senate.parlam.kz
Приказом МТИ от 16 июля 2024 года внесены изменения в план развития Министерства торговли и интеграции РК на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, план изложен в новой редакции.

Миссия Министерства торговли и интеграции РК – формирование целостной и эффективной политики в сферах внешней и внутренней торговли, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования и метрологии, развития экспорта несырьевых товаров и услуг.

Видение министерства:

  • создание благоприятных условий для развития внутренней торговли, в том числе развитие современной торговой инфраструктуры;
  • высокий уровень экспорта, диверсифицированного по структуре товаров и услуг, а также усиление позиции Казахстана на международных площадках;
  • техническое регулирование и метрология, ориентированные на повышение качества товаров и услуг и совершенствование системы защиты прав потребителей.

Документ предусматривает создание новых точек экономического роста:

  1. Расширение несырьевого сектора, ориентированного на экспорт. Государственное стимулирование экспорта.
  2. Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта должна увеличиться в два раза к 2025 году и в три раза к 2040 году.
  3. Определение новых рыночных ниш, где Казахстан может участвовать как равноправный бизнес-партнер.
  4. Диверсификация внешней политики, развитие экономической и торговой дипломатии для защиты и продвижения национальных экономических и торговых интересов.

Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году:

  • От сырьевого характера казахстанского экспорта к созданию благоприятных условий для продвижения казахстанской продукции и развитию несырьевого экспорта.
  • От ориентации исключительно на внутреннего потребителя к конкурентоспособности на общих региональных экспортных рынках.
  • производительность труда в оптовой и розничной торговле, % от ВВП, % от реального прироста к уровню 2019 года в 2021 году составит (-6,4), к 2025 году – 11,8.
  • В два раза увеличится несырьевой экспорт (до 41 млрд долларов США) и объем экспорта продукции АПК.
  • Выстроится качественная система защиты прав потребителей с созданием единой информационной системы приема жалоб по принципу "одного окна".
  • Объем инвестиций в основной капитал, % от ВВП, % от реального прироста к уровню 2019 года в 2021 году составит (-8,5), к 2025 году – 40.  

Стратегическими направлениями министерства являются:

  1. Развитие внутренней торговли.
  2. Развитие и продвижение экспорта, расширение географии торговли и защита экономических интересов на международных площадках.
  3. Повышение качества казахстанской продукции и защита прав потребителей.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

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