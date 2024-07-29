Минторговли обновило свой план развития
Фото: senate.parlam.kz
Приказом МТИ от 16 июля 2024 года внесены изменения в план развития Министерства торговли и интеграции РК на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.
В частности, план изложен в новой редакции.
Миссия Министерства торговли и интеграции РК – формирование целостной и эффективной политики в сферах внешней и внутренней торговли, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования и метрологии, развития экспорта несырьевых товаров и услуг.
Видение министерства:
- создание благоприятных условий для развития внутренней торговли, в том числе развитие современной торговой инфраструктуры;
- высокий уровень экспорта, диверсифицированного по структуре товаров и услуг, а также усиление позиции Казахстана на международных площадках;
- техническое регулирование и метрология, ориентированные на повышение качества товаров и услуг и совершенствование системы защиты прав потребителей.
Документ предусматривает создание новых точек экономического роста:
- Расширение несырьевого сектора, ориентированного на экспорт. Государственное стимулирование экспорта.
- Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта должна увеличиться в два раза к 2025 году и в три раза к 2040 году.
- Определение новых рыночных ниш, где Казахстан может участвовать как равноправный бизнес-партнер.
- Диверсификация внешней политики, развитие экономической и торговой дипломатии для защиты и продвижения национальных экономических и торговых интересов.
Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году:
- От сырьевого характера казахстанского экспорта к созданию благоприятных условий для продвижения казахстанской продукции и развитию несырьевого экспорта.
- От ориентации исключительно на внутреннего потребителя к конкурентоспособности на общих региональных экспортных рынках.
- производительность труда в оптовой и розничной торговле, % от ВВП, % от реального прироста к уровню 2019 года в 2021 году составит (-6,4), к 2025 году – 11,8.
- В два раза увеличится несырьевой экспорт (до 41 млрд долларов США) и объем экспорта продукции АПК.
- Выстроится качественная система защиты прав потребителей с созданием единой информационной системы приема жалоб по принципу "одного окна".
- Объем инвестиций в основной капитал, % от ВВП, % от реального прироста к уровню 2019 года в 2021 году составит (-8,5), к 2025 году – 40.
Стратегическими направлениями министерства являются:
- Развитие внутренней торговли.
- Развитие и продвижение экспорта, расширение географии торговли и защита экономических интересов на международных площадках.
- Повышение качества казахстанской продукции и защита прав потребителей.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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