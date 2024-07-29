Минторговли обновило свой план развития

Приказом МТИ от 16 июля 2024 года внесены изменения в план развития Министерства торговли и интеграции РК на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, план изложен в новой редакции.

Миссия Министерства торговли и интеграции РК – формирование целостной и эффективной политики в сферах внешней и внутренней торговли, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования и метрологии, развития экспорта несырьевых товаров и услуг.

Видение министерства:

создание благоприятных условий для развития внутренней торговли, в том числе развитие современной торговой инфраструктуры;

высокий уровень экспорта, диверсифицированного по структуре товаров и услуг, а также усиление позиции Казахстана на международных площадках;

техническое регулирование и метрология, ориентированные на повышение качества товаров и услуг и совершенствование системы защиты прав потребителей.

Документ предусматривает создание новых точек экономического роста:

Расширение несырьевого сектора, ориентированного на экспорт. Государственное стимулирование экспорта. Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта должна увеличиться в два раза к 2025 году и в три раза к 2040 году. Определение новых рыночных ниш, где Казахстан может участвовать как равноправный бизнес-партнер. Диверсификация внешней политики, развитие экономической и торговой дипломатии для защиты и продвижения национальных экономических и торговых интересов.

Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году:

От сырьевого характера казахстанского экспорта к созданию благоприятных условий для продвижения казахстанской продукции и развитию несырьевого экспорта.

От ориентации исключительно на внутреннего потребителя к конкурентоспособности на общих региональных экспортных рынках.

производительность труда в оптовой и розничной торговле, % от ВВП, % от реального прироста к уровню 2019 года в 2021 году составит (-6,4), к 2025 году – 11,8.

В два раза увеличится несырьевой экспорт (до 41 млрд долларов США) и объем экспорта продукции АПК.

Выстроится качественная система защиты прав потребителей с созданием единой информационной системы приема жалоб по принципу "одного окна".

Объем инвестиций в основной капитал, % от ВВП, % от реального прироста к уровню 2019 года в 2021 году составит (-8,5), к 2025 году – 40.

Стратегическими направлениями министерства являются:

Развитие внутренней торговли. Развитие и продвижение экспорта, расширение географии торговли и защита экономических интересов на международных площадках. Повышение качества казахстанской продукции и защита прав потребителей.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.