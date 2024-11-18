В Казахстане обновили требования к поверочным лабораториям
В частности, в Правилах электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр обновлено несколько пунктов.
Так, говорится, что поверочные лаборатории осуществляют электронный учет данных о поверяемых средствах измерений и их передачу в ГНМЦ путем оформления сертификата о поверке средств измерений в информационной системе технического регулирования.
Поверочные лаборатории при оформлении сертификата о поверке средств измерений в информационной системе технического регулирования указывают следующие сведения:
- номер сертификата о поверке средств измерений (извещения о непригодности) или номерной код самоклеящегося лейбла;
- наименование средства измерений (эталона);
- тип, обозначение;
- заводской номер (при наличии данных);
- диапазон измерений средства измерений;
- изготовитель (при наличии данных);
- дата изготовления (при наличии данных);
- пользователь (при наличии данных);
- обозначение и наименование нормативных документов по поверке;
- обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке;
- класс или другие точностные характеристики;
- информация о прослеживаемости измерений;
- дата поверки;
- срок действия сертификата о поверке средств измерений или самоклеящегося лейбла;
- фамилия, имя, отчество руководителя отдела (лаборатории);
- фамилия, имя, отчество поверителя (при его наличии);
- сведения по лейблам, пломбам.
Указывается, что данные, предоставляемые поверочными лабораториями, в автоматическом режиме учитываются в информационной системе технического регулирования с момента поступления.
Вместе с тем в Правилах изготовления, хранения и применения поверительных клейм уточняется, что поверительные клейма предназначены для удостоверения о положительном результате поверки средств измерений, вместе с тем используются:
- металлические клейма и пластиковые пломбы – для закрытия доступа к узлам регулировки средств измерений;
- латунные клейма – для клеймения стеклянных мер вместимости и термометров стеклянных жидкостных;
- самоклеющиеся лейблы – для нанесения на средства измерений (в случае отсутствия устройств, предусмотренных для пломбирования) или сертификат о поверке средств измерений либо техническую документацию средства измерений.
Также правила дополнены пунктом, предусматривающем способы нанесения поверительных клейм.
К таковым относятся:
- оттиск металлического клейма наносится на устройство, конструктивно предусмотренное для пломбирования, методом нажатия на мастику, сургуч или удара на свинцовую пробку;
- оттиск латунного клейма наносится на корпус стеклянных мер вместимости или термометров, устойчивых к истиранию химических веществ;
- пластиковая пломба наносится на устройство, конструктивно предусмотренное для пломбирования;
- самоклеяющийся лейбл наносится путем наклеивания.
В Правилах проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений говорится, что оформление результатов поверки средств измерений осуществляется в информационной системе технического регулирования согласно Правилам электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр.
При оформлении результатов поверки средств измерений применяются сведения методики поверки средств измерений, зарегистрированной в реестре ГСИ РК при допущении к применению.
Указывается, что положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма, который наносится на средство измерений или сертификат о поверке средств измерений либо на эксплуатационную документацию, а также выдачей сертификата о поверке средств измерений в течение 15 рабочих дней со дня проведения поверки.
Срок действия сертификата о поверке средств измерений указывается с учетом периодичности поверки средств измерений.
Если средство измерений по результатам поверки признается непригодным к применению, то оттиск действующего поверительного клейма гасится и делается соответствующая запись в эксплуатационной документации, действующий сертификат о поверке средств измерений аннулируется и оформляется извещение о непригодности к применению в информационной системе технического регулирования.
Предусматривается, что по окончании поверки поверочная лаборатория передает заявителю средство измерений с оформленным сертификатом о поверке средств измерений или извещением о непригодности к применению средств измерений, также передает в Государственный научный метрологический центр сведения о поверенном средстве измерений для осуществления электронного учета данных о поверяемых средствах измерений.
Приказ вводится в действие с 26 ноября 2024 года.