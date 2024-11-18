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Законодательство РК

В Казахстане обновили требования к поверочным лабораториям

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 12:18 Фото: freepik
Приказом и. о. министра торговли и интеграции РК от 8 ноября 2024 года внесены изменения и дополнения в некоторые приказы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр обновлено несколько пунктов.

Так, говорится, что поверочные лаборатории осуществляют электронный учет данных о поверяемых средствах измерений и их передачу в ГНМЦ путем оформления сертификата о поверке средств измерений в информационной системе технического регулирования.

Поверочные лаборатории при оформлении сертификата о поверке средств измерений в информационной системе технического регулирования указывают следующие сведения:

  • номер сертификата о поверке средств измерений (извещения о непригодности) или номерной код самоклеящегося лейбла;
  • наименование средства измерений (эталона);
  • тип, обозначение;
  • заводской номер (при наличии данных);
  • диапазон измерений средства измерений;
  • изготовитель (при наличии данных);
  • дата изготовления (при наличии данных);
  • пользователь (при наличии данных);
  • обозначение и наименование нормативных документов по поверке;
  • обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке;
  • класс или другие точностные характеристики;
  • информация о прослеживаемости измерений;
  • дата поверки;
  • срок действия сертификата о поверке средств измерений или самоклеящегося лейбла;
  • фамилия, имя, отчество руководителя отдела (лаборатории);
  • фамилия, имя, отчество поверителя (при его наличии);
  • сведения по лейблам, пломбам.

Указывается, что данные, предоставляемые поверочными лабораториями, в автоматическом режиме учитываются в информационной системе технического регулирования с момента поступления.

Вместе с тем в Правилах изготовления, хранения и применения поверительных клейм уточняется, что поверительные клейма предназначены для удостоверения о положительном результате поверки средств измерений, вместе с тем используются:

  • металлические клейма и пластиковые пломбы – для закрытия доступа к узлам регулировки средств измерений;
  • латунные клейма – для клеймения стеклянных мер вместимости и термометров стеклянных жидкостных;
  • самоклеющиеся лейблы – для нанесения на средства измерений (в случае отсутствия устройств, предусмотренных для пломбирования) или сертификат о поверке средств измерений либо техническую документацию средства измерений.

Также правила дополнены пунктом, предусматривающем способы нанесения поверительных клейм.

К таковым относятся:

  • оттиск металлического клейма наносится на устройство, конструктивно предусмотренное для пломбирования, методом нажатия на мастику, сургуч или удара на свинцовую пробку;
  • оттиск латунного клейма наносится на корпус стеклянных мер вместимости или термометров, устойчивых к истиранию химических веществ;
  • пластиковая пломба наносится на устройство, конструктивно предусмотренное для пломбирования;
  • самоклеяющийся лейбл наносится путем наклеивания.

В Правилах проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений говорится, что оформление результатов поверки средств измерений осуществляется в информационной системе технического регулирования согласно Правилам электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр.

При оформлении результатов поверки средств измерений применяются сведения методики поверки средств измерений, зарегистрированной в реестре ГСИ РК при допущении к применению.

Указывается, что положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма, который наносится на средство измерений или сертификат о поверке средств измерений либо на эксплуатационную документацию, а также выдачей сертификата о поверке средств измерений в течение 15 рабочих дней со дня проведения поверки.

Срок действия сертификата о поверке средств измерений указывается с учетом периодичности поверки средств измерений.

Если средство измерений по результатам поверки признается непригодным к применению, то оттиск действующего поверительного клейма гасится и делается соответствующая запись в эксплуатационной документации, действующий сертификат о поверке средств измерений аннулируется и оформляется извещение о непригодности к применению в информационной системе технического регулирования.

Предусматривается, что по окончании поверки поверочная лаборатория передает заявителю средство измерений с оформленным сертификатом о поверке средств измерений или извещением о непригодности к применению средств измерений, также передает в Государственный научный метрологический центр сведения о поверенном средстве измерений для осуществления электронного учета данных о поверяемых средствах измерений.

Приказ вводится в действие с 26 ноября 2024 года.

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