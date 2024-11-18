В Казахстане обновили требования к поверочным лабораториям

Приказом и. о. министра торговли и интеграции РК от 8 ноября 2024 года внесены изменения и дополнения в некоторые приказы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр обновлено несколько пунктов.

Так, говорится, что поверочные лаборатории осуществляют электронный учет данных о поверяемых средствах измерений и их передачу в ГНМЦ путем оформления сертификата о поверке средств измерений в информационной системе технического регулирования.

Поверочные лаборатории при оформлении сертификата о поверке средств измерений в информационной системе технического регулирования указывают следующие сведения:

номер сертификата о поверке средств измерений (извещения о непригодности) или номерной код самоклеящегося лейбла;

наименование средства измерений (эталона);

тип, обозначение;

заводской номер (при наличии данных);

диапазон измерений средства измерений;

изготовитель (при наличии данных);

дата изготовления (при наличии данных);

пользователь (при наличии данных);

обозначение и наименование нормативных документов по поверке;

обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке;

класс или другие точностные характеристики;

информация о прослеживаемости измерений;

дата поверки;

срок действия сертификата о поверке средств измерений или самоклеящегося лейбла;

фамилия, имя, отчество руководителя отдела (лаборатории);

фамилия, имя, отчество поверителя (при его наличии);

сведения по лейблам, пломбам.

Указывается, что данные, предоставляемые поверочными лабораториями, в автоматическом режиме учитываются в информационной системе технического регулирования с момента поступления.

Вместе с тем в Правилах изготовления, хранения и применения поверительных клейм уточняется, что поверительные клейма предназначены для удостоверения о положительном результате поверки средств измерений, вместе с тем используются:

металлические клейма и пластиковые пломбы – для закрытия доступа к узлам регулировки средств измерений;

латунные клейма – для клеймения стеклянных мер вместимости и термометров стеклянных жидкостных;

самоклеющиеся лейблы – для нанесения на средства измерений (в случае отсутствия устройств, предусмотренных для пломбирования) или сертификат о поверке средств измерений либо техническую документацию средства измерений.

Также правила дополнены пунктом, предусматривающем способы нанесения поверительных клейм.

К таковым относятся:

оттиск металлического клейма наносится на устройство, конструктивно предусмотренное для пломбирования, методом нажатия на мастику, сургуч или удара на свинцовую пробку;

оттиск латунного клейма наносится на корпус стеклянных мер вместимости или термометров, устойчивых к истиранию химических веществ;

пластиковая пломба наносится на устройство, конструктивно предусмотренное для пломбирования;

самоклеяющийся лейбл наносится путем наклеивания.

В Правилах проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений говорится, что оформление результатов поверки средств измерений осуществляется в информационной системе технического регулирования согласно Правилам электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр.

При оформлении результатов поверки средств измерений применяются сведения методики поверки средств измерений, зарегистрированной в реестре ГСИ РК при допущении к применению.

Указывается, что положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма, который наносится на средство измерений или сертификат о поверке средств измерений либо на эксплуатационную документацию, а также выдачей сертификата о поверке средств измерений в течение 15 рабочих дней со дня проведения поверки.

Срок действия сертификата о поверке средств измерений указывается с учетом периодичности поверки средств измерений.

Если средство измерений по результатам поверки признается непригодным к применению, то оттиск действующего поверительного клейма гасится и делается соответствующая запись в эксплуатационной документации, действующий сертификат о поверке средств измерений аннулируется и оформляется извещение о непригодности к применению в информационной системе технического регулирования.

Предусматривается, что по окончании поверки поверочная лаборатория передает заявителю средство измерений с оформленным сертификатом о поверке средств измерений или извещением о непригодности к применению средств измерений, также передает в Государственный научный метрологический центр сведения о поверенном средстве измерений для осуществления электронного учета данных о поверяемых средствах измерений.

Приказ вводится в действие с 26 ноября 2024 года.