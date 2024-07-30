Правила внутренней торговли обновили в Казахстане

Министерство торговли приказом от 24 июля 2024 года утвердило в новой редакции Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок осуществления внутренней торговой деятельности на территории РК.

Действие Правил не распространяется на отношения:

по обороту отдельных видов товаров (лекарственные препараты, табак, алкоголь), которые регулируются соответствующими законодательными актами РК в области здоровья народа и системе здравоохранения, регулирования производства и оборота табачных изделий, регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;

связанные с деятельностью финансовых организаций, а также на отношения, связанные с операциями с финансовыми инструментами.

Сведения о качестве товаров подтверждаются следующей информацией:

товарным знаком изготовителя;

страной происхождения товара;

о составе товара;

пищевой ценностью (для продовольственных товаров);

датой изготовления;

сроком хранения и годности;

указанием документа по стандартизации;

сведениями в соответствии с документами по стандартизации.

Информация о вышеназванных требованиях к качеству товара содержится на этикетках, ярлыках, наклейках (стикерах), листах-вкладышах, материальных носителях на казахском и русском языках в соответствии с требованиями закона "О языках в Республике Казахстан".

Товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства обеспечиваются переводом на казахский и русский языки за счет средств импортирующей организации.

При оформлении ценника субъект внутренней торговли указывает одну цену за один товар, за исключением акционных, скидочных товаров.

Торговля продовольственных товаров осуществляется с соблюдением товарного соседства в упаковке, изготовленной из материалов, включенных в Реестр свидетельств о государственной регистрации.

Места для продажи пищевой продукции, различающейся по содержанию составляющих компонентов, в которых используются различные ингредиенты не растительного, не мясного происхождения, сокодержащие, молокосодержащие размещаются на разных торговых полках.

При продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям и представляет потребителю по его требованию один из следующих документов:

копию Свидетельства о государственной регистрации продукции, выданную в порядке, установленном Правилами государственной регистрации продукции, определяемой нормативными правовыми актами ЕАЭС, утвержденными приказом Министра здравоохранения РК от 30 декабря 2020 года или выписку с Реестра свидетельств о государственной регистрации;

товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом);

в случае воспроизведения произведений по авторскому (лицензионному) договору – копию договора.

При продаже товаров покупатель вправе самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с информацией о качестве и безопасности продукции.

Покупатель вправе осмотреть предлагаемый товар, провести проверку свойств или демонстрацию его действия, если это не исключено ввиду характера товара.

Покупатель вправе проверить качество, количество, комплектность, вес, длину и иные параметры (работы) приобретаемых товаров, их удобства, а также получить информацию по безопасному и правильному их использованию.

В случаях возникновения сомнения у покупателя продавец (изготовитель) обязан предоставлять возможность самостоятельно проверить указанные характеристики при помощи средств измерений, допущенных к применению на территории РК, а также при необходимости, способствует направлению их на экспертизу.

Продавец обеспечивает наличие четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара согласно Национальному каталогу товаров в соответствии с СТ РК 3833 "Порядок идентификации товаров и услуг и их кодификации".

На этикетках, ярлыках, листках-вкладышах упаковочных материалов и изделий, кроме информации, указанной в абзаце шестом пункта 54 Правил, с учетом видов пищевых продуктов указываются на казахском и русском языках следующие сведения:

наименование пищевой продукции;

состав пищевой продукции;

количество пищевой продукции;

дату изготовления пищевой продукции;

срок годности пищевой продукции;

условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем.

наименование и местонахождение изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя и его юридический адрес, а также наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя-импортера и его юридический адрес;

рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;

показатели пищевой ценности пищевой продукции;

сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов;

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС.

Реализация товаров надлежащего качества по сниженным ценам (распродажа) по усмотрению собственника проводится с предварительным оповещением о распродаже товаров через средства массовой информации и (или) вывески и (или) объявления.

Цены на товары и сроки проведения распродажи по усмотрению собственника указываются в предварительном оповещении до начала распродажи и действуют на весь период проведения.

Продавец при необходимости устанавливает ограничения на количество товаров, которое покупатель приобретает во время распродажи.

На товары, реализуемые на распродаже, распространяются требования о гарантии, обмене и возврате в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Уцененный товар, имеющий дефект или устраненный дефект, обозначается на казахском и русском языках и указывает на дефект или устраненный дефект уцененного товара.

Уцененный товар размещается в специально отведенных местах и (или) с выделением цвета на ценнике и специально созданном разделе на интернет-ресурсе (при наличии).

При покупке уцененного товара в договоре указывается дефект или устраненный дефект. На указанный в договоре дефект или устраненный дефект не распространяется гарантия производителя (продавца).

Подарочные сертификаты (сертификаты на приобретение товара и (или) услуги), реализуемые продавцом на товары и (или) услуги, имеют срок действия до трех лет, за исключением сертификатов, распространяемых продавцом на бесплатной основе, срок и условия действия которых устанавливается продавцом.

В случае частичного использования подарочного сертификата, подарочный сертификат с остатком суммы продолжает свое действие до окончания трехлетнего срока действия или остаток суммы от подарочного сертификата возвращается по требованию предъявителя подарочного сертификата на указанные им реквизиты. Данная норма не включает сертификаты, распространяемые продавцом на бесплатной основе, срок и условия действия которых устанавливаются продавцом.

Требования к субъектам и объектам внутренней торговли

Субъекты внутренней торговли самостоятельно определяют специализацию торгового объекта, ассортимент продаваемых товаров, режим работы, цены на продаваемые товары.

При определении формата торговли субъектом внутренней торговли определяются критерии торгового объекта:

площадь торгового объекта;

ассортимент товаров;

целевая аудитория;

форма обслуживания покупателей (самообслуживание с оплатой через кассу и (или) терминал самообслуживания, обслуживание "через прилавок", наличие консультантов и доставки товаров через электронные торговые площадки).

количество кассовых зон.

Форматы торговли подразделяются на традиционный и современный.

Способ продажи, осуществляемый при непосредственном взаимодействии покупателя и продавца, относится к традиционному формату торговли и включает в себя реализацию товаров на торговых рынках, в киосках, павильонах, на ярмарке, посредством выносного прилавка, автомата и автолавки.



Продажа товаров при самообслуживании покупателей, в том числе с содействием консультантов, относится к современному формату торговли и включает в себя реализацию товаров в гипермаркете, супермаркете, минимаркете, аутлет центре, дискаунт центре, торгово-развлекательном центре, торговом центре, торговом доме, на модернизированных торговых рынках, в многофункциональных зданиях (комплексах), ОРЦ, посредством вендингового автомата.

Субъекты внутренней торговли при осуществлении продажи товаров посредством организации торговой сети и торговых рынков:



обозначают места выкладки товаров отечественного производства специальной вывеской или надписью «Сделано в Казахстане», которую допускается устанавливать на несколько расположенных рядом товаров отечественного производства;

располагают товары отечественного производства с надписью «Сделано в Казахстане» наряду с продукцией, имеющей большой спрос с использованием кросс-мерчендайзинга;

размещают продовольственные товары отечественного производства на торговой площади и (или) полочном пространстве не менее тридцати процентов от общей торговой площади и (или) полочного пространства занятого продовольственными товарами;

размещают товары отечественного производства в визуально и физически доступных местах (на уровне глаз);

В случае отсутствия в данном объеме продовольственных товаров отечественного производства, оставшиеся места и (или) полочное пространство заполняются другими товарами по усмотрению субъекта внутренней торговли.

Выделение площади и (или) полочного пространства для размещения продовольственных товаров отечественного производства осуществляется по письменной заявке отечественного производителя или субъекта внутренней торговли, реализующего товары отечественного производства.



В случае отсутствия заявок, субъекты внутренней торговли, осуществляющие деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети, самостоятельно организовывают привлечение отечественных производителей.

Собственник торгового объекта обеспечивает наличие вывесок с указанием информации на казахском, при необходимости также на русском и других языках о наименовании и роде (специализации) деятельности торгового объекта, объекта общественного питания, включая эмблемы, товарные знаки, бренды.

Субъект внутренней торговли, осуществляющий продажу товаров:



определяет оформление вывески, витрин, рекламных материалов, выставочного оборудования торгового объекта с учетом требований положений Правил размещения объектов наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, а также требований к внешнему виду персонала;

доводит до сведения покупателей в наглядной и доступной форме необходимую и достоверную информацию на казахском, при необходимости также на русском и (или) других языках о продаваемых товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора;

осуществляет прием на работу персонала в соответствии с национальным стандартом РК СТ РК 1755 «Услуги торговли. Требования к персоналу»;

располагает необходимым помещением, оборудованием и инвентарем, обеспечивающими соблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования по сохранению качества и безопасности продовольственных товаров при их хранении и реализации в месте продажи, надлежащие условия торговли в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией»;

предоставляет информацию о товаре (работе, услуге) согласно статье 25 закона «О защите прав потребителей», а также о продавце на казахском, при необходимости также на русском и (или) других языках;

отказывает в продаже товаров потребителю, если не предъявлен документ, удостоверяющий личность, в случаях, установленных законодательными актами РК, ограничений по возрасту потребителя при продаже товаров;

самостоятельно устанавливает цены на реализуемые товары, за исключением цен на социально значимые продовольственные товары;

продает покупателю товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта;

не ограничивает возможность потребителей в отношении применения фото- и видео съемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

при осуществлении торговой деятельности применяет контрольно-кассовые машины с фискальной памятью в порядке и случаях, предусмотренных главой 19 Налогового кодекса;

при отпуске товаров через контрольно-кассовые машины применяет унифицированное наименование и идентификационный код согласно Национальному каталогу товаров;

размещает паспорт налогоплательщика в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин и общедоступных местах для информирования и использования населением;

использует в торговой деятельности Национальный каталог товаров в соответствии с СТ РК 3833 «Порядок идентификации товаров и услуг и их кодификации»;

обеспечивает размещение указателей, вывесок, табличек, ценников, меню и другой визуальной информации на казахском, при необходимости также на русском языке и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами РК;

один раз в год предоставляет информацию в администрацию крупного торгового объекта о классах товаров, реализуемых в крупном торговом объекте.

Продавцы, реализующие продовольственные товары и продукцию общественного питания, а также персонал соблюдают санитарно-гигиенические требования, а также проходят медицинский осмотр.

Субъект внутренней торговли, осуществляющий торговую деятельность на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, морского порта руководствуется в своей деятельности законом и настоящими Правилами, за исключением осуществления торговой деятельности в магазинах беспошлинной торговли.

Правила также устанавливают:



Особенности регулирования по видам торговых объектов;

Торговые объекты, относящие к стационарным;

Нестационарные торговые объекты;

Оптово-распределительные центры;

Крупные торговые объекты;

Порядок регулирования по видам внутренней торговли

Требования к объектам общественного питания

Электронная торговля и т.д.

Кроме того, Правилами регламентирован порядок продажи социально значимых продовольственных товаров.

Субъекты внутренней торговли на социально значимые продовольственные товары устанавливают размер предельной торговой надбавки не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, указанной в договорах поставки социально значимых продовольственных товаров.



Субъектам внутренней торговли запрещается нарушать установленный настоящими Правилами размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, способствующие повышению предельно допустимых розничных цен на них.

Субъект внутренней торговли в случае наличия социально значимого продовольственного товара от нескольких производителей или оптовых поставщиков устанавливает размер предельной торговой надбавки не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика на социально значимый продовольственный товар с наиболее низкой стоимостью, указанной в договоре поставки социально значимого продовольственного товара.

При заключении договоров поставки социально значимых продовольственных товаров устанавливается размер предельной торговой надбавки.

Торговая надбавка может быть увеличена на величину затрат, связанных с перевозкой и (или) хранением и (или) импортом социально значимых товаров, а также естественной убылью продовольственных товаров в пределах норм естественной убыли продовольственных товаров в розничной торговле.

В торговую надбавку не включаются расходы, связанные с выплатой вознаграждений, выплачиваемых субъекту внутренней торговли, в связи с приобретением им у поставщика определенного количества продовольственных товаров.

Субъекты внутренней торговли заключают договоры с отечественными товаропроизводителями социально значимых продовольственных товаров.

Помимо этого, в документе определен порядок продажи хлебобулочных и кондитерских изделий, текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров и обуви, технических сложных товаров бытового назначения, парфюмерно-косметических товаров, легковых автомобилей, мототехники, прицепов, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, непродовольственных товаров, бывших в употреблении и др.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2024 года.