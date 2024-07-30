О правилах езды на электросамокатах рассказали в МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, как правильно передвигаться по городу на электрических самокатах, сообщает Zakon.kz.

Где правильно ездить на электросамокате – по велосипедной дорожке, при отсутствии – по правому краю дороги. Разрешается заезжать на велосипедную дорожку, тротуар, пешеходную дорожку. При этом скоростной режим не должен превышать 6 км в час. Нельзя создавать опасность для движения пешеходам.

При этом водителям электросамокатов запрещено:

ездить без шлема, а также не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров или груз, если он выступает за габариты и мешает управлению;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих две и более полосы в данном направлении. В таких случаях нужно спешиться и перейти по пешеходной зебре;

брать на буксир другие самокаты, а также мопеды и велосипеды:

пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, находясь на электросамокате, разрешено только пешком;

ездить в темное время суток по проезжей части без светоотражающего предмета.

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Кроме того, запрещается выезжать на проезжую часть водителям, не достигшим 18 лет, без водительского удостоверения. Права могут быть любой категории. В случае нарушения этих правил предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что с начала года к ответственности в Алматы привлечены 7,5 тыс. самокатчиков, зарегистрировано 38 ДТП с участием самокатов, 42 человека получили травмы.