Хватит гнать: алматинцы на самокатах продолжают нарушать ПДД и наезжать на пешеходов

В прошлом году были приняты поправки в Правила дорожного движения РК. Изменения направлены на урегулирование правил использования электросамокатов. Мнение жителей мегаполиса о том, поменялся ли стиль вождения алматинских самокатчиков после принятия закона, в материале Zakon.kz.

Электросамокаты появились в Алматы больше пяти лет назад. С тех пор у алматинцев выработался устойчивый инстинкт – отбегать на обочину тротуара при сигнальном звонке этого двухколесного транспортного средства. Боязнь пешеходов обоснована. По всей стране количество наездов электросамокатов на людей ежегодно только растет. После подобных столкновений можно запросто попасть в больницу с переломами конечностей или черепно-мозговой травмой.

Фото: Zakon.kz

К слову, не только пешеходы получают увечья, от столкновений не застрахованы и сами активные пользователи такой двухколесной техники. Электросамокат – очень неустойчивое средство передвижения. Небольшое столкновение на скорости как с пешеходом, так и с автомобилем может привести к серьезным, и даже трагическим последствиям. Так, к примеру, в прошлом году водитель большегруза при маневре не заметил подростка, который двигался в попутном направлении. Очевидцы происшествия рассказали, что машина сбила несовершеннолетнего, он слетел с самоката, ударился головой об асфальт и скончался на месте.

Фото: Zakon.kz

После череды громких происшествий с электросамокатами чиновники разработали специальные правила и поправки. Так, с лета 2023 года в Казахстане начал действовать новый закон «О дорожном движении».

Согласно ему, начиная с августа 2023 года водители электросамокатов должны двигаться по велосипедным дорожкам. При их отсутствии возможно движение по правому краю проезжей части дороги. Для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории.

При этом любой самокат не должен разгоняться быстрее 25 км в час. Передвигаться по тротуару или пешеходной дорожке разрешено со скоростью не более 6 км в час. Строго запрещается передвижение на самокате вдвоем.





Фото: Zakon.kz

Несмотря на ужесточение правил, меньше нарушать любители быстрой езды на самокате не стали. Многие по-прежнему передвигаются на них вдвоем, разъезжают на высокой скорости по тротуарам и проезжай части.

"Недавно я шел по тротуару по улице Жамбыла, был в наушниках. Даже не сразу понял, что произошло. От удара сзади я оказался на асфальте. Как говорится – резко земля поднялась. На полной скорости в меня врезался самокатчик. Вместо извинений услышал обвинения в том, что я не обратил внимание на его окрик и сигнальный звонок. Отделался ушибом ноги и локтя. Очень странно, что даже на тротуаре пешеход теперь не может чувствовать себя в безопасности", – рассказал Евгений Самусь.

Многие жители Алматы беспокоятся за безопасность не только свою, но и своих детей. Ведь если удар от столкновения с самокатом может принести увечья взрослым, то ребенок и вовсе может получить серьезные травмы.

"Я часто гуляю с маленьким ребенком. И знаете, было пару раз, что я буквально за мгновение до столкновения успевала одернуть сына в сторону. Замечание такие водители чаще игнорируют, а иногда можно нарваться и на грубость в ответ", – рассказала Шолпан Нуриева.

Фото: Zakon.kz

Недовольны поведением самокатчиков не только пешеходы, но и автомобилисты. Часто водителям припаркованных машин приходится буквально из-под колес убирать брошенные самокаты.

"Бросают где попало свои самокаты. Оставишь машину во дворе на ночь, утром выходишь, а автомобиль подперт им практически вплотную. Приходится оттаскивать. Однажды я не заметил брошенный самокат и задел его, вовремя остановился. А если бы я на него наехал и раздавил? Пришлось бы выплачивать ущерб, хотя я и не виноват, что его бросили под колеса", – поделился Анвар Маликов.

Фото: Zakon.kz

Чтобы поправки действительно заработали и пользователи самокатов их придерживались, нужно для начала провести большую разъяснительную беседу, уверены алматинцы.

"Конечно, это удобное транспортное средство. В условиях большого города скорость и мобильность позволяют сэкономить много времени. Но все же безопасность должна быть важнее. Поправки в ПДД по поводу электросамокатов считаю правильным решением, но вот вопрос – почему этот закон не соблюдается? Думаю, дело в воспитании молодежи. Но больше проблема в незнании закона. Не проводится большая разъяснительная работа. Это ведет к тому, что в решении этого вопроса мы стоим на месте", – предположил Кендаулет Актлек.

Другие горожане считают, что причина частых ДТП на тротуарах и проезжей части в том, что сейчас Алматы испытывает острую нехватку велосипедных дорожек. По ним самокатчики могли бы спокойно передвигаться, не подвергая никого опасности.

"Велодорожки у нас не везде. Поэтому самокаты и выезжают на тротуары. На тротуарах в некоторых частях города очень многолюдно, поэтому, возможно, там и могут произойти столкновения. Думаю, нужно быть внимательными всем участникам дорожного движения, тогда количество ДТП снизится", – выразил свое мнение Виктор Шваб.

Данных о том, сколько пользователей электросамокатов попало в ДТП с начала этого года, пока нет. Но полицейские заявляют, что уже начали работу по пресечению происшествий с участием двухколесной техники.

"На данный момент полицейскими города Алматы проводятся рейды и оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД водителями электросамокатов. Стоит отметить, что в прошлом году с участием электросамокатов в Алматы было зарегистрировано 63 ДТП, в которых пострадали 48, погибли три человека", – пояснила Салтанат Азирбек, официальный представитель ДП города Алматы.

Нарушителям правил передвижения на электросамокатах грозит относительно небольшой штраф – это 5 МРП, то есть 18 тыс. тенге.

В сервисных компаниях отмечают, что при совершении ДТП ответственность несет водитель арендованного транспортного средства. Если за рулем электросамоката оказался несовершеннолетний, то за его жизнь и безопасность отвечают родители.